Precizările ANAF privind colectarea veniturilor bugetare

Potrivit prevederilor legilor bugetare anuale pentru anul 2017, respectiv Legea bugetului de stat nr. 6 /2017 și Legea bugetului asigurărilor sociale nr. 7/2017, Agenția Națională de Administrare Fiscală are atribuții de administrare și colectare pentru venituri bugetare în sumă totală de 208,5 miliarde de lei la care se adaugă încasările din taxa clawback și operațiunile de tip swap prevăzute în legile bugetare anuale, în sumă totală de 4 miliarde de lei, se arată într-un comunicat de presă.Nivelul total al încasărilor bugetare comunicat de către Ministerul Finanțelor Publice pentru acest an (212,5 miliarde de lei) este superior cu 6,5% realizărilor din anul 2016 (199,5 miliarde de lei), creșterea nivelului veniturilor bugetare bazându-se atât pe estimările de creștere economică (cu 5,2% față de anul precedent) cât și pe prognozele de creștere a produsului intern brut - cu 7,5% fată de anul precedent, comunicate de către Comisia Națională de Prognoză.Colectarea volumului programat al veniturilor bugetare trebuie să se realizeze în condițiile aplicării legislației fiscale în vigoare pentru anul curent (care prevede reduceri ale unor cote de impunere, creșteri sau diminuări ale bazelor de impozitare, eliminări de taxe) și în concordanță cu măsurile adoptate prin programul de guvernare pentru anul 2017 și transpuse în reglementări legale valabile pentru acest an.