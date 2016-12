Precizările administraţiei portului Constanţa cu privire la investiţia de la digul de larg

Precizările administrației portului Constanța cu privire la investiția de la digul de larg

Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” SA Constanța, a dat publicității un comunicat de presă în care face următoarele clarificări cu referire la investiția „Prelungirea digului de larg din Portul Constanța”:„Oferta financiară pentru care a fost declarată câștigătoare firma Van Oord Dredging and Marine Contractors este de 420.451.165 lei, echivalentul a 99.940.852,15 euro la cursul de referință precizat în documentația de licitație. Această sumă a rămas nemodificată și în contractul încheiat cu Van Oord.Modalitatea de atribuire a contractuluiȘedința de deschidere a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect achiziția lucrărilor de execuție pentru obiectivul de investiție ,,Finalizarea Digului de Larg din Portul Constanța’’ a avut loc la sediul CN „APM” SA Constanța, pe 18.02.2010. La această licitație publică au participat 11 ofertanți.În data de 30.03.2010 a fost încheiat raportul procedurii de atribuire a contractului de achiziție menționat, Raportul I, potrivit căruia ofertantul declarat câștigător era Josef Mobius Bau Ag. Împotriva acestui raport au formulat contestații la CNSC șase ofertanți.Aceste contestații au fost soluționate de către CNSC care a dispus anularea raportului procedurii de atribuire și refacerea acestuia. Împotriva acestei decizii au formulat plângeri la Curtea de Apel Constanța alți ofertanți.Autoritatea Contractantă a dat curs Deciziei CNSC și a refăcut Raportul I. Comisia de evaluare, aplicând criteriul de atribuire „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”, a încheiat al doilea raport al procedurii de achiziție fiind desemnat câștigător tot Josef Mobius Bau AG. Ulterior refacerii Raportului II, Curtea de Apel Constanța a dispus eliminarea din competiției a ofertantului Josef Mobius Bau Ag. Până la pronunțarea acestei decizii a Curții de Apel Constanța, au fost formulate alte trei contestații împotriva Raportului II.În data de 14.07.2010, autoritatea contractantă a dat curs dispozițiilor deciziei civile nr. 225/25.06.2010 pronunțată de Curtea de Apel Constanța și a încheiat raportul III, ofertant câștigător fiind desemnat Van Oord Dredging And Marine Contractors.Raportul III a fost anulat prin decizia CNSC. Au fost formulate plângeri împotriva deciziei CNSC. În cursul anului 2012 a fost anulată, de către Curtea de Apel București atât această decizie cât și Raportul III.Ca urmare a caracterului obligatoriu al deciziei CNSC, autoritatea contractantă a fost obligată să încheie și Raportul IV al procedurii, prin care a declarat câștigător ofertantul Asocierea „Grup Servicii Petroliere S.A. – Jan de Nul NV”. Împotriva acestuia au fost formulate contestații la CNSC. În cursul anului 2012, CNSC a anulat acest raport.Ca urmare a anulării exprese de către instanța de judecată a tuturor rapoartelor de atribuire, precum și a deciziilor CNSC, autoritatea contractantă a întocmit Raportul V al procedurii, declarând câștigător ofertantul Van Oord Dredging And Marine Contractors.Pe parcursul derulării acestor litigii s-au retras din competiție 9 ofertanți, rămânând în cursă două companii: Van Oord Dredging And Marine Contractors și Asocierea „Grup Servicii Petroliere S.A. – Jan de Nul N.V.”.După emiterea Raportului V, cei doi ofertanți s-au contestat reciproc la CNSC. Prin decizia Curții de Apel București au fost respinse ambele contestații cu consecința menținerii Raportului V și posibilitatea finalizării procedurii de atribuire.Ca urmare a situației de mai sus, precizăm că oferta câștigătoare a fost stabilită de Comisia de Evaluare, însușită de Autoritatea Contractantă - CN APM SA Constanța, și confirmată de Curtea de Apel București, prin menținerea Raportului V.Componența Comisiei de Evaluare nu a fost stabilită nici de secretarul de stat, la acea dată, Valentin Preda, nici de directorul general Decebal Șerban. Menționăm că cei doi nu au făcut parte din comisie.În acest context, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Valentin Preda și directorul general al CN „APM” SA Constanța, Decebal Șerban, nu aveau cum să influențeze desemnarea câștigătorului.Contractul a fost semnat de Decebal Șerban dată fiind funcția sa, de director general al CN „APM” SA Constanța și calitatea de reprezentant legal al companiei.Semnarea contractului s-a făcut într-o ceremonie la sediul Ministerul Transporturilor la care a participat ministrul și Valentin Preda, în calitatea sa oficială de secretar de stat.Obligații contractualePrecizăm faptul că nu s-au adus modificări substanțiale contractului de execuție a lucrărilor încheiat cu Van Oord Dredging and Marine Contractors. Contractul corespunde cu cel inițial din documentația de licitație, acesta fiind adaptat atât noilor acte normative publicate după întocmirea documentației de licitație, cât și solicitărilor de clarificări din oferta Van Oord. Instanța de judecată nu a considerat aceste clarificări ca fiind dezavantajoase pentru CN APM.Subliniem faptul că, potrivit reglementărilor contractuale (clauze speciale și clauze generale), Van Oord Dredging and Marine Contractors nu are stipulat dreptul de a renunța unilateral la contract. Rezilierea contractului este reglementată echilibrat pentru ambele părți, atât în partea specială cât și în cea generală a contractului.Van Oord este executantul unui contract de lucrări. Urmărirea și supervizarea execuției acestor lucrări constituie obligații contractuale ale consultantului, obligații care fac obiectul altui contract.Consultantul are obligația să monitorizeze, să prevină, să notifice beneficiarului eventualele vicii aferente lucrărilor de execuție și să ia măsuri pentru înlăturarea acestora. De asemenea, tot consultantul are obligația să monitorizeze calitatea materialelor folosite, prin contractul de consultanță existând pârghii suficiente pentru a impune antreprenorului respectarea calității impusă prin documentația de achiziție. În plus, calitatea materialelor este impusă și prin documentația de atribuire, documentație care face parte integrantă din contract.De altfel, un contract de tip „FIDIC”, corelat cu un contract de consultanță în construcții, oferă mecanismul optim pentru depistarea din timp a oricăror erori și remedierea acestora în vederea realizării unor lucrări în conformitate cu prevederile legislației privind calitatea în construcții.În ceea ce privește afirmația că prin contractul încheiat se creează posibilitatea antreprenorului de a crește valoarea lucrărilor executate și de a semna acte adiționale în acest sens, facem clarificarea că proiectul de contract, anexă la documentație, prevedea o ajustare a prețului, iar această reglementare a fost menținută și în contractul încheiat.Precizăm că nu s-au acordat alte facilități și scutiri de taxe companiei Van Oord Dredging and Marine Contractors, altele decât cele aprobate de Consiliul de Administrație în 2008, care se referă strict la tarifele aplicate navelor care participă la lucrări de investiții/reparații/prestații efectuate în baza unui contract/comandă, având ca beneficiar CN „APM” – SA Constanța. Acest angajament ferm al companiei se adresează tuturor agenților economici, este publicat pe site-ul companiei și produce efecte în mod nediscriminatoriu.”