Prea mulţi marinari mor cu zile, pe mare

Viata grea

Ce sa stie acest neica nimeni de marinar/jurnalist parlit sau ce o fi el, auto-intitulat Mishu? Nu stiu nici de ce isi baga nasul urat mirositor in viata noastra grea de marinar. Doar asa, ca nu inghite el pe cineva si probabil nu are ce face altceva sau poate sa mai gaseasca un gagaut care sa ii dea dreptate si sa ramana inafara unei posibilitati de a fi ajutat la nevoie. Se stie foarte bine ca nimeni inafara ITF-ului nu ajuta navigatorii, iar ITF este alcatuit din sindicate afiliate acolo cum este si al nostru. Daca nu ar face treaba la nivel minim cerut de ITF, nu ar mai face politica lor si ar fi pe afara. Ce vad eu? Vad ca toata lumea pe unde ajung, toti inspectorii ITF cu care am luat contact si chiar destui navigatori straini au vorbe numai de "foarte bine" de Adrian Mihalcioiu, foarte cunoscut ca "Mister Adrian" sau simplu "Adrian from Romania". Nu am mai auzit la fel de alte nume pe unde ajung eu cu nava si merg de vreo 25 de ani pe mare. Asa ca mai lasa-ne mai nene cu rautatile dumitale. Multumim d-le Mihalcioiu si SLN-ului pentru tot ceea ce face sau doreste sa faca pentru noi ca sa o ducem mai bine. Apropo' , ai auzit domnule Mishu de MLC 2006? Daca erau niste neica nimeni si cei de la ITF si cei de la SLN nu am fi avut-o acum in lume si nici ratificata de Romania. Dar oricum nu intelegi dumneata chestiunile astea. Noi marinarii da.