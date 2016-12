Potop de grâne în silozurile portului Constanţa

Potop de grâne în silozurile portului Constanța

Exportul de cereale a explodat. Silozurile din portul Constanța lucrează „la foc continuu”. Grânele curg șuvoi. Vin din țară, vin din Serbia, Bulgaria și Ungaria, vin cu barjele, pe Dunăre și canal, vin cu TIR-urile, vin cu trenurile.Duminică, 24 august 2014, o flotă de 105 barje, încărcate cu 160.000 tone de cereale se afla în danele portului Constanța, la descărcare, sau în așteptare pentru a intra la operare. 74 dintre ele aduseseră grâu, 27 erau încărcate cu orz, iar trei, cu rapiță.În terminalele de cereale se aflau sub operare 10 nave. În magaziile lor urmau să fie depozitate 429.400 tone de mărfuri, din care: 381.400 tone de grâu și 48.000 tone de orz.Alte șase nave așteptau „la coadă”, în rada portului. Urmează să încarce 130.500 tone de cereale, din care: 110.500 tone de grâu și 20.000 tone de orz.Până la sfârșitul lunii august vor sosi, la Constanța, încă șapte nave, pentru a prelua 186.000 tone de cereale, din care 128.500 tone de grâu, 30.000 tone de orz și 37.500 tone de rapiță.În primul semestru al acestui an, înainte de încheierea campaniei de recoltare a păioaselor, prin portul Constanța au fost exportate 4.758.670 tone de cereale produse în România, Serbia, Bulgaria și Ungaria, în creștere cu 32,84% față de aceeași perioadă din 2013.În lunile iulie și august, fluxurile de grâne derulate prin portul Constanța au crescut încurajator. Terminalele de cereale vor avea mult de lucru până în vara viitoare.La sfârșitul săptămânii trecute, ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, a făcut cunoscute datele provizorii ale campaniei agricole de vară. Recolta de grâu și secară a fost de 7,37 milioane tone, cu 0,4% mai mare decât cea din 2013. Producția medie la hectar s-a ridicat la 3,65 tone, depășind valoarea consemnată în 2013, de 3,55 tone la hectar.La rapiță s-a obținut cea mai mare producție din 1970 încoace: 1,089 milioane de tone, cu 68,31% peste cea din 2013. Producția medie la hectar a fost de 2,573 tone, fiind cel mai bun randament consemnat în ultimele două decenii. În 2013, s-au obținut 2,274 tone la hectar.Producția de orz și orzoaică a fost de 1,74 de milioane tone, superioară cu 15,23% celei din 2013. Productivitatea la hectar fost de 3,38 tone, față de 3,27 tone anul trecut.Și în cazul ovăzului a fost con-semnată cea mai mare recoltă din 1970 și până în prezent. Fermierii au obținut peste 379.000 tone, cu 4,69% în plus față de 2013, producția medie la hectar fiind de 1,95 tone.Pe baza observațiilor din teren, se estimează că și în cazul florii-soarelui și porumbului se vor înregistra producții record.Evoluția bună a agriculturii românești, precum și a celei din Serbia, Ungaria și Bulgaria, și-a pus amprenta asupra activităților din portul Constanța. Astăzi, grânele dețin o pondere de 25% în traficul de mărfuri. În ultimul deceniu, au fost construite noi silozuri și depozite de cereale, iar cele vechi au fost modernizate.