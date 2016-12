Postul ne usucă buzunarele

De mai bine de două săptămâni am intrat în Postul Crăciunului, așadar majoritatea magazinelor au venit și vin, dând la o parte raioanele generoase de fructe și legume, cu o sumedenie de produse care nu sunt „de dulce”. Promova-rea susținută arată că și cererea este una mare. Totuși, câți își permit, din punct de vedere financiar, să țină acest post? Chiar dacă cel puțin teoretic perioada de abținere de la carne, lactate, ouă ar trebui să nu fie extrem de costisitoare, totuși calculele nu arată deloc așa. Seceta din acest an, dar și scumpirile în lanț la utilități și combustibili au majorat serios prețul fructelor și legumelor, exact bazele unui post. Dacă mai adăugăm și celelalte scumpiri la alte alimente și produse alimentare folosite zilnic de gos-podine, constatăm că este destul de dificilă această perioadă de curățire a trupului și… sufletului.Făcând o comparație, anul trecut pe vremea aceasta prețurile fructelor „la ofertă” arătau cam așa: grapefruit - 2,5 lei/kg, mere Jonathan 2 lei/kg, mandarine 4 lei/kg. Acum, un kilogram de grapefruit costă, tot la ofertă, cel puțin 4 lei, cam atât cât costă și un kilogram de mere, iar mandarinele urcă spre 5 lei/kilogram.Prețurile s-au dublat și în cazul multor legume. Dacă anul trecut, în prag de decembrie un kilogram de cartofi costa 1,2 lei, acum costă în medie 1,8 lei, iar acesta este un exemplu fericit. Roșiile și ardeii, dar și multe alte legume au acum prețuri aproape duble. „Dacă vrei, ții și postul. Prețurile au crescut mult, dar mai renunțăm la una, la alta. De data asta ne bazăm mai mult pe cartofi, orez și… ce mai găsim la ofertă”, a precizat tanti Maria, o pensionară care obișnuiește să țină mai toate posturile de peste an.