Poşta Română, în pericol de a fi declarată insolventă

Poșta Română, în pericol de a fi declarată insolventă

Premierul Victor Ponta a decis demararea controlului la două găuri negre ale economiei: Poșta Română și Agenția Domeniilor Statului. El a declarat că Poșta Română se află în pericol de a fi declarată în insolvență, deoarece fosta conducere, având asistența juridică asigurată de un politician foarte cunoscut, a pierdut toate procesele și nu s-a prezentat la ele. În plus, are de plătit o amendă de 103 milioane lei față de Consiliul Concurenței și datorii de 110 milioane lei la ANAF. La rândul ei, Agenția Domeniilor Statului are creanțe înregistrate și neîncasate de 375 de milioane de lei și nu a întreprins nicio măsură pentru recuperarea lor.