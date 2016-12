Porturile maritime româneşti vor încheia anul pe plus

Porturile maritime românești vor încheia anul pe plus

Pentru piața Mării Negre, 2013 nu a fost un an bun. Mai toate porturile importante au înregistrat un declin al fluxurilor de mărfuri. Pasul înapoi făcut de economia mondială, scăderea cererii de petrol și metal, precum și recoltele agricole slabe din 2012, au afectat mai ales porturile specializate în operarea materiilor prime și a mărfurilor vrac, cum sunt cele din bazinul Mării Negre.Declinul a fost stopat începând din luna iulie, odată cu intrarea în terminalele portuare a primelor cantități din noua recoltă de cereale. Faptul că toate țările din regiune au obținut producții agricole bune și foarte bune a generat o tendință de schimbare în evoluția traficului de mărfuri, vizibilă mai ales în porturile din România. În primele nouă luni ale acestui an, porturile rusești din bazinul Azov - Marea Neagră au derulat un trafic total de 128,2 milioane tone, cu 3,1% mai mic, comparativ cu aceeași perioadă din 2012. Novorossiysk - cel mai mare port al Federației Ruse - a manipulat 84,4 milioane tone de mărfuri, în scădere cu 5,1%. În celelalte porturi rusești, situația a fost următoarea: Tuapse - 12,7 milioane tone (-5,2%), Kavkaz - 5,6 milioane tone (-19,1%), Taman - 6,2 milioane tone (creștere de 3,2 ori, ca urmare a deschiderii noului terminal petrolier), Rostov - 7,9 milioane tone (-5,3%). Traficul din porturile Ucrainei a coborât cu 4,9% în perioada de referință, ajungând la 105,16 milioane tone. Pe ansamblu, porturile românești au reușit să recupereze traficul pierdut în prima parte a anului și chiar să obțină un plus. Astfel că, la finalul primelor trei trimestre, a fost consemnată cantitatea totală de 38.595.417 tone, în creștere cu 1,55%. Constanța este singurul port românesc care raportează fluxuri de mărfuri în creștere față de 2012. Dacă după primele șapte luni avea o pierdere de trafic de 5,15%, la sfârșitul intervalului de nouă luni a consemnat o cantitate totală de 34.366.874 tone mărfuri, cu 2,06% mai mult față același interval din 2012. La rezultatul pozitiv au contribuit următoarele grupe de mărfuri: minereuri de fier și fier vechi - cu o pondere de 20,59% în traficul total și o creștere de 56,76%: semințe uleioase - pondere de 3,46% și creștere de 129,92%; petrol brut - pondere de 3,53%, creștere de 16,55%; produse chimice - pondere 2,29%, creștere 12,06%; produse alimentare - pondere 1,25%, creștere 29,44%; echipamente și mașini - pondere 0,70%, creștere 13,99%. Traficul de containere din portul Constanța a fost de 4.898.455 tone, respectiv 498.200 TEU, în scădere cu 4,03%, respectiv 4,82%. În aceeași perioadă de nouă luni, porturile din Ucraina au derulat în total 578.190 TEU, în creștere cu 8,1%. Portul Yuzhny a manipulat 32.188 TEU (+158%), Odessa - 376.191 TEU (+110), Illichivsk - 163.005 TEU (-1%). Portul petrolier Midia, mai activ în ultimele două luni, a diminuat deficitul de trafic față de perioada de referință a anului precedent până la 2,46%. Traficul total pe nouă luni a fost de 4.057.892 tone. În schimb, dinamica traficului din portul Mangalia s-a inversat. Dacă în primele șapte luni era în creștere cu 28,83%, după nouă luni este în scădere cu 1,81%, ajungând la 170.651 tone. Lunile octombrie, noiembrie și decembrie sunt luni de creștere pentru comerțul pe mare. Cu siguranță că porturile din zona Mării Negre vor avea mai mult de lucru până la sărbătorile de iarnă.