Porturile maritime româneşti au manipulat cu 3,21% mai puţine mărfuri

În primul semestru din 2016

Porturile maritime românești au manipulat cu 3,21% mai puține mărfuri

În ciuda creșterii înregistrate de economia națională, traficul de mărfuri din porturile maritime românești a scăzut în prima jumă-tate a anului 2016. Cele trei porturi, Constanța, Midia și Mangalia, au derulat împreună 26.889.146 tone, cu 3,21% mai puțin față de primul semestru al anului trecut.La rezultatul negativ a contribuit, în principal, scăderea fluxurilor de cereale cu peste 25% și de combustibili minerali solizi, cu aproape 19%. Porturile vor reveni pe plus în al doilea semestru al anului, grație recoltei de cereale foarte bune, din această vară.Traficul maritim a crescut cu 1,92%, înregistrând 21,26 milioane de tone, iar cel fluvial s-a diminuat cu 18,61%, ajungând la 5,64 milioane de tone.Dar să vedem care a fost evoluția traficului pe grupe de mărfuri:a. în creștere față de anul precedent- petrol brut - 3.743.917 tone (+11,63%);- articole diverse - 3.647.411 tone (+8,85%);- produse petroliere - 3.126.461 tone (+19,77%);- minereuri și deșeuri neferoase - 1.691.838 tone (+3,29%);- minereuri de fier și fier vechi - 1.346.070 tone (+1,89%);- îngrășăminte - 1.328.565 tone (+86,09%);- produse metalice - 996.850 tone (+30,77%);- produse alimentare - 471.080 tone (+34,44%);- minerale brute sau prelucrate - 176.855 tone (+16,08%);- ciment - 73.814 tone (+6,89%);- animale vii - 46.003 tone (+68,01%);- celuloză și deșeuri de hârtie - 34.023 tone (+6,09%);b. în scădere față de anul precedent- cereale - 7.855.091 tone (-25,60%);- cărbune - 1.232.235 tone (-18,97%);- produse chimice - 336.743 tone (-10,92%);- lemn, plută - 330.172 tone (-27,66%);- semințe uleioase - 302.541 tone (-7,20%);- echipamente, mașini - 158.427 tone (-7,67%).- legume și fructe proaspete - 5.696 (-12,21%)În primele șase luni ale anului 2016, Constanța - cel mai mare port românesc - a manipulat 22.908.072 tone de mărfuri, în scădere cu 5,22% față de perioada de referință din 2015. Grânele și semințele uleioase continuă să dețină ponderea cea mai mare în fluxurile totale de mărfuri, dar trebuie precizat că aceasta s-a redus de la 44,53%, cât era la nivelul anului 2015, la 35,61%, la sfârșitul lunii iunie 2016.Traficul de containere din portul Constanța a totalizat 3.647.411 tone, respectiv 362.643 TEU, în creștere cu 8,87%, respectiv 7,96%, dar rămâne cu mult sub nivelul capacităților de operare existente.Portul petrolier Midia este în creștere de trafic, dar și într-o continuă diversificare a mărfurilor manipulate. În intervalul ianuarie - iunie 2016, a derulat 3.891.121 tone, cu 10,67% mai mult decât în perioada similară a anului precedent. Evoluția pozitivă s-a datorat, în principal, cantităților de țiței și de produse petroliere mai mari cu 16,06%, res-pectiv 2,39%.Micuțul port Mangalia n-a reușit să deruleze decât 89.953 tone, cu 6,32% sub nivelul atins în primele șase luni ale anului 2015.Să vedem care a fost evoluția fluxurilor de mărfuri pe malul opus al Mării Negre. Porturile rusești au raportat un trafic de 113 milioane tone de mărfuri, în creștere cu 5,3%. Novorossiysk - cel mai mare port al Federației Ruse - a manipulat 45 milioane tone de mărfuri, în creștere cu 3,5%.În Ucraina, portul Illichivsk a manipulat 7,748 milioane tone de mărfuri, în scădere cu 12,8%, iar portul Odessa, 10.798.600 tone de mărfuri uscate și 856.000 tone de mărfuri lichide, în creștere cu 6,4%, respectiv cu 61,4% mai puțin.