Porturile de la Marea Neagră îşi dispută supremaţia pe piaţa containerelor

Porturile de la Marea Neagră își dispută supremația pe piața containerelor

Traficul de mărfuri din portul Constanța a înregistrat o creștere sub așteptări în ultimii patru ani. Volumul total de mărfuri derulate în 2004 a fost de 50,43 milioane tone. În 2007, s-a ajuns la 57,78 milioane tone. Sporul general, de doar 14,57%, obținut în această perioadă nu satisface pe nimeni, câtă vreme portul este exploatat la jumătate din capacitatea sa. O schimbare majoră În spatele acestei creșteri lente, nesatisfăcătoare se ascund fenomene extrem de interesante. Pe fondul a două tendințe majore, se petrece o schimbare de structură a traficului. Volumul mărfurilor vrac derulate prin portul Constanța a înregistrat o scădere continuă, în schimb a crescut rapid cel de mărfuri containerizate. În 2004, au fost manipulate 3,878 milioane tone de mărfuri în containere. În 2007 s-a ajuns la o cantitatea de 3,25 ori mai mare, respectiv 12,643 milioane tone. În perioada de referință, ponderea traficului de mărfuri containerizate în totalul traficului a crescut an de an. Dacă în 2004, aceasta era de 7,68%, în 2005 a ajuns la 11,43%, în 2006, la 17,17%, iar în 2007, la 21,88%. Mărfurile containerizate au dobândit un rol dominant în portul Constanța. Nu numai că au depășit cota de o cincime din traficul general, dar suplinesc scăderea volumului de mărfuri vrac și asigură și o ușoară creștere pe total. Lupta pentru supremație În portul Constanța, un număr de patru companii contribuie la derularea traficului de mărfuri containerizate. Două dintre ele, „Constanța South Container Terminal” (CSCT), parte a concernului „DP World” și „APM Terminals Romania”, sunt situate în zona de sud, la Agigea. Celelalte două, localizate în zona de nord, „Socep” și „Umex”, derulează și alte tipuri de mărfuri, în afara celor containerizate. În 2007, cei patru operatori au manipulat, împreună, 1.411.370 TEU (TEU este containerul convențional de 20 de picioare), din care: 708.900 TEU – containere goale și 702.470 TEU – containere pline. „DP World” Constanța este cel mai mare terminal de containere din portul românesc, dar și de la Marea Neagră. Anul trecut, în danele sale, s-au derulat 1.170.074 TEU, respectiv 82,9% din total. El a devenit un punct de referință pentru Moscova. În 2007, pe vremea când era președinte, Vladimir Putin a lansat un program de restructurare a porturilor rusești. Conform acestuia, până în 2010, la Novorossiysk, va fi construit un nou terminal de containere, în locul celor vechi, pentru a atrage traficul internațional. Odată cu acest proiect, guvernul rus a lansat explicit competiția cu portul Constanța. Nu doar rușii se străduiesc să detroneze România din poziția dominantă de pe piața transportului containerizat, din regiunea Mării Negre. Bulgarii vor să construiască, cu finanțare japoneză, terminale specializate la Varna și Burgas, iar Ucraina își extinde capacitățile existente. Galopul investițiilor Portul Constanța nu stă nici el pe loc. „DP World” are un program impresionant de investiții. În 2007, a dat în exploatare dana nr. 125, destinată operării navelor feeder. Ea are lungimea de 206 metri și adâncimea de 16,5 m. De asemenea, a început dezvoltarea ariei C de depozitare, adăugându-se 1.800 locații pentru containerele goale. Anul trecut s-au adus două noi poduri super post – pamanax și o macara portuară mobilă. Conform masterplanului, facilitățile terminalului se vor dezvolta până în 2021. Cheurile vor fi crește cu 520 metri, astfel că lungimea totală va ajunge la 1.500 m. Vor fi achiziționate 3 poduri super post – panamax, se vor dota facilitățile cu echipamente auxiliare noi, iar spațiul de depozitare va fi extins, Capacitatea de manipulare va crește la 1,7 milioane TEU. De altfel, lucrările la zona de depozitare au început în acest an. Construcția cheului adițional va demara în prima parte a lui 2009. În 2008, vor fi achiziționate mai multe utilaje: o macara mobilă, 6 RTG - uri, 2 empty handlers, 2 reachstackers și 5 trailere duble. Platforma de distribuție a Mării Negre În prezent, terminalul dispune de 5 dane cu 1.045 m de cheu, unde operează 5 podurile rulante de mare capacitate și 3 macaralele portuare mobile. Cu aceste echipamente, productivitatea anului 2007 a ajuns la 20 manipulări pe oră, la podurile rulante, și 12 manipulări pe oră, la macaralele mobile În 2007, un număr de 870 de nave au intrat în terminal, rata de ocupare a danelor ajungând la circa 73%. Anul trecut și-au început activitatea câteva servicii de linie: Maersk (AE3 Service), Grand Alliance (HLL, MISC, OOCL, NYK – ABX Service), New World Alliance ( APL, MOL, HMM – EBX Service). Traficul din terminal continuă să crească. În 2007, saltul a fost de 34,39%. Pentru 2008 se estimează un spor de 28,19%, astfel că la finalul anului se va atinge pragul de 1.500.000 TEU. Evoluția terminalului reflectă creșterea traficului de mărfuri containerizate dintre Orientul Îndepărtat și bazinul Mării Negre. În prezent, „DP World” Constanța joacă rolul de platformă de distribuție pentru țările riverane din zonă, cărora le este destinat 75% traficul pe care îl derulează. Odată cu dezvoltarea rețelei feroviare, dar mai ales a transportului pe Dunăre, el va putea servi și țările din Europa Centrală și Occidentală.