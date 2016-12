Porturile Constanţa şi Pendik (Istanbul) vor fi legate printr-o linie de ferry-boat

Este cert

Porturile Constanța și Pendik (Istanbul) vor fi legate printr-o linie de ferry-boat

Binali Yildirim, ministrul Transporturilor și comunicațiilor din Turcia, a dat asigurări că, în timpul cel mai scurt timp, linia de ferry-boat dintre porturile Constanța și Pendik (Istanbul) va fi deschisă. Realizarea acestui proiect a reprezentat una dintre temele vizitei de două zile efectuate de oficialul turc în România. Pentru punerea lui în practică, între porturile Constanța și Pendik a fost semnat un protocol de colaborare. Vineri, la finalul vizitei efectuate în portul Constanța, în care a fost însoțit de ministrul român al Transporturilor și infrastructurii, Anca Boagiu, oaspetele turc a declarat că, prin deschiderea viitoarei linii de navigație, se va lărgi posibilitatea transportării mărfurilor din portul Constanța spre Istanbul și, de acolo, spre zona Caucaz sau chiar în Orientul Mijlociu, precum și invers, prin Canalul Dunăre - Marea Neagră, către Europa. „Sarcina noastră (a autorităților celor două state - n.n.) este de a acorda avizele pentru operatori, de a deschide căile de acces, ca apoi ei să înceapă să lucreze. Statul are funcția de a ridica obstacolele din calea operatorilor și, în timpul cel mai scurt, linia va începe să opereze” - a spus Yildirim. La rândul său, ministrul Boagiu a declarat că există companii turcești, dar și o companie care s-au oferit să opereze linia de ferry-boat. Deschiderea unei linii de ferry-boat între România și Turcia nu este o noutate. Țara noastră a avut în exploatare liniile spre porturile turcești Samsun (începând din octombrie 1995) și Deringe (din 1999). În fiecare lună, pe ruta Constanța - Deringe, ferry-boaturile „Mangalia“ și „Eforie“ asigurau două-trei curse, iar pe linia Constanța - Samsun, alte două. În anul 2002, cele două nave circulau între porturile celor două țări încărcate la 70 - 80% din capacitate. Din portul Constanța, transportau mărfuri generale - începând de la produse alimentare până la materiale de construcții -, produse chimice, metalurgice și siderurgice. Invers, veneau cu materiale de construcție finite (rigips, ornamente, ciment) și fructe mediteraneene. „CFR Ferry – Boat” SA, compania care a operat cele două nave ale statului român pentru o perioadă de circa doi ani, a ajuns în pragul falimentului. În contul datoriilor către bugetul de stat, ferry-boaturile „Mangalia“ și „Eforie“, intrate de un an în conservare, au fost scoase la vânzare de către Fisc. Ministrul Anca Boagiu a declarat că, în cadrul discuțiilor, s-a mai conturat un al doilea proiect: înființarea unei linii de croazieră. Nici acesta nu reprezintă o noutate. În 2004, ferry-boat-ul de linie „Arielle” a asigurat câteva curse pe ruta Constanța - Istanbul. Călătoria dura 8 ore, iar prețul unui bilet Constanța - Istanbul era de 40 de euro de persoană, la cabină. „Arielle” dispunea de 1.200 de locuri pentru pasageri, putea prelua 350 de autoturisme, circa 80 de track-uri și putea îmbarca și autobuze cu călători. Din motive de eficiență, linia de pasageri a durat doar o vară. Cotidianul „Cuget Liber” i-a solicitat ministrului Binali Yildirim să explice care va fi politica viitoare a Turciei în privința tranzitării strâmtorilor Bosfor și Dardanele de că-tre navele petroliere și mineraliere. La începutul acestui an, ministrul turc al Energiei, Taner Yildiz, citat de Reuters, declarase că țara sa ar putea introduce noi taxe pentru vapoarele care transportă petrol sau alte mărfuri prin strâmtorile Bosfor și Dardanele, pentru a descuraja traficul pe această cale de navigație foarte aglomerată și „sensibilă” din punct de vedere al mediului. Măsura ar urma să fie luată în 2013 sau 2014. Dacă acest lucru se va întâmpla, aprovizionarea României cu țiței, gaze lichefiate, minereuri și cărbune va fi grav afectată, iar traficul în porturile Constanța și Midia va scădea dramatic. Din păcate, ministrul Binali Yildirim a evitat un răspuns pe acest subiect extrem de sensibil. Sperăm că ministrul Anca Boagiu va aborda tema, de mare interes nu doar pentru țara noastră, cât și pentru vecinii noștri (Serbia și Ungaria), pentru Austria și întreaga comunitate europeană, în cadrul viitoarelor discuții. Deschiderea unor linii de ferry-boat și de pasageri între cele două țări este bine venită, dar mai important pentru economia noastră națională, pentru securitatea energetică a României, pentru industria sa siderurgică este ca tranzitarea strâmtorilor Mării Negre să fie liberă.