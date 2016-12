Portul Novorossiysk derulează 8,5 milioane tone de grâne în 2008

Novorossiysk este cel mai mare port comercial al Rusiei. Prin el se derulează circa 20% din comerțul pe mare al federației. Novorossiysk joacă un rol important nu doar în exportul de țiței, produse petroliere și containere, dar este și un imporant port cerealier. În 2008, Rusia a obținut o recoltă de 85 de milioane de tone de cereale - cea mai bună din ultimii 15 ani, care o depășește cu 3 milioane de tone pe cea de anul trecut. 15 milioane de tone din producția acestui an sunt destinate piețelor externe. Federația Rusă a redevenit unul dintre exportatorii majori de cereale. Mai mult, ea își propune să sporească cu 50% livrările pe piața externă, în viitorii 5 - 7 ani. Traficul a crescut după ce, în luna iunie 2008, a intrat în funcțiune un nou terminal specializat, de mare capacitate, care poate opera 4 milioane de tone de grâne și semințe oleaginoase, pe an. În luna august, cantitatea de cereale derulată prin portul Novorossiysk a făcut un salt de 91%, ajungând la 1,03 milioane tone, după ce au fost eliminate taxele de export. Conducerea portului se așteaptă ca, în acest an, să se ajungă la un flux de 8 – 8,5 milioane tone de grâne.