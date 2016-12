Portul modern Constanţa împlineşte 120 de ani. Îl veţi sărbători?

În atenția autorităților:

Portul modern Constanța împlinește 120 de ani. Îl veți sărbători?

2016 este un an aniversar pentru noi, cei de la malul mării. Pe 16 octombrie se împlinesc 120 de ani de la momentul așezării pietrei de temelie a portului modern Constanța. „Punând întâia piatră a noului port Constanța am pus și temelia pentru dezvoltarea noastră maritimă. Însemnate sunt jertfele ce Țara și-a impus spre a dobândi un loc vremelnic în lume. Ele sunt, însă, pe deplin răsplătite prin avântul uriaș pe care România l-a luat într-un sfert de veac, și care trebuie să fie menținut cu orice preț“ - spunea în toastul său regele Carol IVom avea „Ziua Portului Constanța la el acasă”?Evenimentul ar trebui marcat cum se cuvine de către Ministerul Transporturilor, Ministerul Apărării, Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța, Autoritatea Navală Română, Forțele Navale, agenții economici portuari, instituțiile de învățământ marinăresc și cele muzeale, Liga Navală Română, sindicatele portuare și administrațiile locale din Constanța și Agigea.Timpul rămas este foarte scurt. Mai sunt doar cinci luni până la momentul aniversar. Pregătirile ar fi trebuit să înceapă de mult, să existe un program al manifestărilor și bugete alocate.Pe site-ul Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța, cea care ar trebui să fie organizatorul principal și coordonatorul manifestărilor dedicate evenimentului, nu am găsit nicio referire că și-ar fi propus să marcheze cumva momentul aniversar. Iată, pe lista evenimentelor inițiate de CNAPMC figurează: Black Sea Ports and Shipping 2016 (25 - 27 mai), Ziua Portului Constanța la Belgrad (22 septembrie), Ziua Portului Constanța la Krems, Austria (6 octombrie) și Ziua Portului Constanța la Budapesta (3 no-iembrie). Dar evenimentul cel mai important „Ziua Portului Constanța la el acasă” lipsește.Nici pe teren nu se vede vreun semn că CNAPMC ar pregăti portul pentru aniversare. Cea mai bună dovadă este faptul că, în prezent, asistăm la o ade-vărată invazie a gropilor pe șoselele și podurile din port. Trebuie știut că niciodată în istorie rețeaua rutieră din portul Constanța nu a fost într-un asemenea hal de degradare. Dimpotrivă, până de curând, rețeaua rutieră portuară era un exemplu de curățenie și bună întreținere pentru municipiul Constanța, fapt pe care l-am menționat deseori în paginile ziarului „Cuget Liber”. Situația de acum este inexplicabilă în condițiile în care CNAPMC înregistrează an de an profit.Preocupări legate de aniversarea portului Constanța n-am găsit nici pe site-urile ANR, Ministerului Transporturilor și Ministerului Apărării, fapt ce îmi spune că evenimentul este ignorat.Cum a fost sărbătorit Centenarul Trebuie să știți, stimați cititori, că în urmă cu 20 de ani, la Centenar, portului Con-stanța i-au fost dedicate numeroase manifestări științifice, culturale și economice, inaugurări și vernisaje, festi- vități minunate și chiar petreceri. Pentru a ajuta autoritățile și conducerea de azi a CNAPMC să se inspire, voi face o scurtă trecere în revistă a acestora.În zilele de 12 -13 septembrie 1996, la Gara maritimă, s-a desfășurat un seminar internațional dedicat centenarului portului modern Constanța, la care au participat reprezentanți de prim rang ai porturilor Viena (Austria), Marsilia și Le Havre (Franța), Hamburg și Frankfurt (Germania), Barcelona (Spania), Burgas (Bulgaria), Reni (Ucraina), portul liber Triest (Italia), manageri ai unor mari companii de pe piața internațională și reprezentanți ai unor misiuni diplomatice acreditate în România. Pe data de 10 octombrie 1996, la Muzeul Marinei Române a avut loc sesiunea științifică „Constanța - poarta maritimă a țării”, la care au participat muzeografi, universitari, reprezentanți ai Administrației portuare și ai Căpităniei.Pe data de 11 octombrie 1996, la Gara maritimă a avut loc reuniunea Comitetului de facilitare a comerțului al Asociației Internaționale a Porturilor (IAPH), prima reuniune a unui organism de lucru al IAPH organizată în România și Europa de Est. În ziua de 13 octombrie 1996, la Muzeul Marinei Române a avut loc vernisajul Expoziției de filatelie și cartofilie dedicată Centenarului portului modern Constanța.Ziarul „Cuget Liber” a dedicat pagini întregi evenimentului pe parcursul mai multor ediții. La rândul ei, Asociația cultural-istorică „România de la Mare” i-a consacrat ultimul număr al publicației sale cu același nume.Pe 15 octombrie 1996, la statuia inginerului Anghel Saligny, construc-torul portului modern, a fost dezvelită o placă comemorativă prin grija Administrației portuare. În aceeași zi, la Gara maritimă, au fost lansate lucrarea științifică „Portul Constanța, 1896 - 1996", scrisă de istoricul Valentin Ciorbea, și numărul festiv al revistei „Marea Noastră”, editată de Liga Navală Română.Apogeul manifestărilor a fost atins pe 16 octombrie 1996, în ziua Centenarului. A avut loc ceremonia înmânării medaliei jubiliare persoanelor cu contribuție deosebită în activitatea portului, a fost inaugurat Muzeul Portului Constanța, din incinta fostului Pavilion regal, s-a desfășurat festivitatea dezvelirii plăcii comemo-rative la farul „Carol I”, iar la Cazinoul din Constanța a fost organizat un banchet, la care au participat numeroși invitați.