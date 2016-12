Portul modern Constanța a aniversat 120 de ani la Krems

Astăzi, 6 octombrie 2016, la Krems, a avut loc ediția a unsprezecea a Zilei Portului Constanța în Austria, eveniment organizat de Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” SA Constanța, în parteneriat cu Mierka Donauhafen Krems.Cei 120 de ani de existență a portului modern Constanța au fost sărbătoriți, la Krems, alături de 200 de participanți din 11 țări. Au fost reprezentate companii importante din domeniul transporturilor și logisticii din Austria, Slovacia, Cehia, Italia, Olanda, Serbia, Germania, Croația, Belgia și Ungaria, porturile austriece la Dunăre, precum și oficialități din Austria, diplomați, Ministerul Transporturilor și Administrația Porturilor Dunării Maritime din Galați.La ediția din acest an au fost prezente, în premieră, delegații ale portului Aktau din Kazahstan și portului Baku din Azerbaijan.Operatori importanți din Portul Constanța - Chimpex, Comvex și TTS au fixat întâlniri de afaceri la eveniment cu potențiali parteneri din Europa Centrală.Nicolae Dan Tivilichi, directorul general al CN APM SA, a salutat în deschiderea evenimentului numărul mare de participanți, dovadă a interesului comun de a găsi soluții împreună, de a le împărtăși și a le pune în beneficiul porturilor, al orașelor, al comunităților. Totodată, a fost subliniat faptul că la ediția din acest an, alături de reprezentanții porturilor Aktau, din Kazahstan și Baku, din Azerbaijan, în premieră este prezent și directorul general al SNTFM CFR Marfă, Mihuț Constantin Crăciun, o oportunitate de a promova mai eficient cele trei moduri de transport: maritim, pe Dunăre și pe cale ferată, de a crește traficul de mărfuri din Asia Centrală și Marea Caspică spre Uniunea Europeană, prin Marea Neagră.CN APM SA face eforturi susținute de a atrage noi parteneri din zona Mării Caspice, în scopul creșterii interesului pentru un coridor comercial Europa Centrală – Marea Caspică, Portul Constanța fiind utilizat ca port de tranzit. Colaborarea strânsă dintre porturile Aktau și Constanța are ca bază un protocol încheiat în 2007.Reprezentantul Portului Constanța în Austria, Alexandru Capatu, în prezentarea sa, a adus în atenție cele mai noi informații din port, de la operatorii portuari, evoluția investițiilor private, a traficului de mărfuri.Au fost evidențiate fluxurile de marfă sosite în Marea Neagră, ajungând apoi pe Dunăre până în Ungaria (3,1 milioane tone), Serbia (3,1 milioane tone), Bulgaria (1,3 milioane tone), dar și în Slovacia, Austria, Olanda, Moldova, Germania, Croația, etc.Anul acesta, în primele opt luni, traficul de cereale prin Portul Constanța a totalizat 12,7 milioane tone, din care 4,2 milioane tone reprezintă tranzit, 6,6 milioane tone export, restul fiind cabotaj și import.Prezența la eveniment a reprezentantului Comisiei Europene, Dimitrios Theologitis, șef al DG Move Ports&Inland Navigation, alături de porturi importante din Kazahstan și Azerbaijan subliniază importanța Portului Constanța și rolul pe care îl are pe coridorul care leagă Europa de Asia Centrală. De altfel, aceasta a fost tema care s-a regăsit în toate prezentările invitaților portului Constanța, împreună căutând soluții pentru a putea face această rută cât mai eficientă, din punct de vedere al costurilor și al duratei transportului.Dimitrios Theologitis a susținut ultimul său speech ca oficial al DG Move, anunțând că se retrage pe 16 octombrie, locul său în fruntea diviziei Ports&Inland Navigation urmând să fie luat de Daniela Rosca. El a subliniat poziția strategică a portului Constanța, posibilitățile sale de extindere și potențialul în contextul zonei, particularități pe care nu le dețin multe porturi în lume.Obiectivul acestui eveniment este de a menține și dezvolta relațiile de transport și schimbul de mărfuri în spațiul Uniunii Europene, de a identifica noi zone de interes în vederea atragerii de noi fluxuri de mărfuri și de a realiza parteneriate cu noi porturi pentru încurajarea deschiderii de noi linii de navigație cu escale în porturile românești, respectiv inițierea de conexiuni multimodale și cu alte porturi, se arată în comunicatul dat publicității.