Portul Constanţa va construi un terminal LNG, care va alimenta autobuzele din oraş

Portul Constanța va construi un terminal LNG, care va alimenta autobuzele din oraș

În cursul zilei de ieri, portul Constanța a primit vizita lui Brian Simpson, coordonatorul din partea Comisiei Europene al proiectului „Motorways of the Sea” („autostrăzilor maritime”).Acest proiect își propune să introducă noi lanțuri logistice intermodale în transpor-tul de mărfuri, bazate pe liniile maritime din Europa. Ele vor contribui la îmbunătățirea accesului la piețele de pe bătrânul continent și la descongestionarea rețelelor rutiere.Conceptul a fost introdus în politica europeană de transport încă din anul 2001. Comisia Europeană a propus dezvoltarea „autostrăzilor maritime” ca o alternativă competitivă reală la transportul terestru, care să fie parte a rețelei transeuropene de transport, iar dezvoltarea lor să fie finanțată cu fonduri europene.În cadrul vizitei, Brian Simpson a parti-cipat la o conferință de presă, alături de Decebal Făgădău - primarul municipiului Constanța, Nicolae Dan Tivilichi - direc-torul general al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime SA Constanța și Mihuț Constantin Crăciun, directorul general al Societății Naționale de Transport feroviar Marfă „CFR Marfă”.„Am venit în portul Constanța pentru a vedea ce proiecte de dezvoltare se vor realiza - în special proiectul terminalului LNG - și cum putem ajuta la realizarea lor pe baza fondurilor europene - a declarat Brian Simpson, în fața ziariștilor. Interesul nostru este centrat pe problemele mediului. De asemenea suntem interesați de legătura cu Dunărea și calea ferată, pentru a vedea ce conexiuni de transport se pot realiza. Vrem să oferim sfaturi portului Constanța cum să acceseze fonduri pentru terminalul LNG.În cursul întâlnirii de la Constanța a fost relevată legătura dintre portul Constanța și Georgia, s-a discutat despre «drumul mătăsii». Ne interesează ca aceste rute să meargă spre Europa și către nordul ei. Primarul orașului mi-a explicat ce doresc locuitori Constanței.”Referindu-se la politica de transport a UE, Simpson a explicat că 40% din comerțul exterior și 70% din comerțul intern al comunității europene se fac pe mare, transportul maritim fiind unul dintre cele nouă coridoare de transport ale UE.„Pot să spun că «m-am născut» în funcția de coordonator al «autostrăzilor maritime». Dezvoltarea lor trebuie să se facă pe trei direcții: mediu (combustibil alternativ); integrarea transportului maritim în lanțul logistic; siguranța și elementul uman în transportul maritim. În aceste direcții sunt concentrate eforturile noastre. Spre deosebire de celelalte coridoare de transport, coridorul «autostrăzile maritime» înconjoară întreaga Europă.Unul dintre lucrurile pe care le-am remarcat este că nu s-a întâmplat nimic în Marea Neagră, de când mă ocup de aceste probleme. Marea Neagră este asemenea unei găuri. Este o chestiune pentru care întrebările trebuie să le adresați Bucureștiului.”Răspunzând întrebării ziarului „Cuget Liber”, reprezentantul Comisiei Europene a afirmat: „Intrarea portului Constanța și a Mării Negre pe harta «șoselelor maritime» se va realiza după ce portul Constanța și Guvernul vor acționa împreună, vor face proiecte și le vor prezenta pentru finanțare.”Nicolae Dan Tivilichi a declarat că: „CNAPMC are în vedere construcția unui terminal de gaze naturale lichefiate. Acesta va contribui la reducerea noxelor în municipiul Constanța. Terminalul va fi construit în zona fluvio-maritimă a portului Constanța. La el, vor avea accces navele fluviale care au motorizare pe LNG. În viitor, toate navele de pe Dunăre vor fi acționate cu LNG. Terminalul va fi administrat de CNAPMC. Capacitatea terminalului și costul lui nu a fost stabilite încă. Administrația portuară se va implica pe măsura puterilor sale în proiectul regularizării Dunării. Dorim ca și Comisia Europeană să ne ajute în acest demers.”Primarul Decebal Făgădău a dezvăluit faptul că a avut mai multe întâlniri de lucru cu conducere portului Constanța. „Vreau să mulțumesc domnului director general Tivilichi și echipei sale că au arătat deschidere în dialogul cu operatorii portuari - înțeleg că lucrurile sunt în evoluție - și pentru că au venit alături de municipalitate, să construim proiecte comune, pentru că nu există port puternic, fără un oraș puternic. În ultimele trei luni de zile am avut mai multe rezultate ale întâlnirilor decât am avut în ultimii doi - trei ani. Printre proiectele comune se numără siste-matizarea accesului în zona poarta nr. 1, care include investiții atât din partea portului, cât și din partea municipalității. Proiectul se înscrie în cadrul proiectului Civitas Portis, finanțat de Comisia Europeană până în 2020. Suntem «forțați», o spun cu plăcere, să lucrăm împreună: municipalitatea, portul și mediul universitar. Suntem angrenați într-o matrice de orașe port, precum Anvers, Aberdeen și Trieste. Alte proiecte comune vizează stabilizarea zonei de coastă a portului, creșterea mobilității, reducerea emisiilor de CO2 în atmosferă. Vizita domnului Brian Simpson ne arată următorul lucru: Constanța este pe harta investițiilor de mediu și va fi pe harta «autostrăzilor maritime». Un terminal de LNG nu are impact doar asupra portului. De el vor profita CFR Marfă, prin reconversia celor două ferry-boat-uri. Profită orașul Constanța, care este provocat să transforme mijloacele de transport în comun Euro 2 - Euro 4 în mijloace de transport ce vor folosi LNG drept combustibil, fapt ce le va ridica standardul de mediu la nivel Euro 5. Depinde de noi să profităm de aceste oportunități. Împreună cu echipa domnului Brian Simpson am discutat pragmatic despre posibilitatea de a identifica sursele de finanțare în vederea extinderii unei rețele de LNG.”Prezent la conferință, Viorel Panait, președintele organizației „Operatorul Portuar”, a remarcat faptul că multe proiecte europene sunt orientate pe axa Nord - Sud, în vreme ce pe axa estică rețeaua de transport a UE este mai rarefiată. „În ciuda multitudinii de proiecte europene, navigația pe Dunăre nu a fost îmbunătățită, iar viteza de circulație pe căile ferate din România este mult mai mică decât în Vestul Europei și pe axa Nord - Sud.” Panait a solicitat sprijinul Comisiei Europene pentru dezvoltarea transportului în estul Europei.