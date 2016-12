Portul Constanţa. Sezonul de croaziere din 2015, afectat de războiul din Ucraina

Portul Constanța. Sezonul de croaziere din 2015, afectat de războiul din Ucraina

S-a tras cortina peste sezonul de croaziere din portul Constanța. 2014 a fost un an excelent, cu un record de 92 escale și circa 70.000 de pasageri. Acum, companiile de navigație, tour-operatorii, firmele de agenturare și administrațiile portuare lucrează la defi-nitivarea programului pe 2015.Numărul voiajurilor pe Marea Neagră, organizate de armatorul „Costa Crociere” în anul ce vine, va fi mai mic, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Camelia Gearip, reprezentanta companiei de agenturare „Idu Shipping & Services”. În 2014, „Costa Crociere” a asigurat șase escale ale navei „Costa Deliziosa”, în portul Constanța. Dar pentru 2015 a programat doar patru escale ale navei „Costa neoClassica”. Pachebotul va vizita portul românesc pe 25 aprilie, 20 mai, 5 și 30 septembrie.Diminuarea numărului escalelor are legătură cu conflictul din Ucraina și cu prezența flotelor de război în Marea Neagră, afirmă Camelia Gearip. În prezent, doar porturile României și Bulgariei sunt sigure. Dar dacă în portul Constanța turiștii au ce vizita, portul Burgas este lipsit de atractivitate. De aici și cererea mică pentru această regiune, din partea celor ce vor să-și petreacă vacanța pe mare.Ioan Virgil Drăgan, directorul general al companiei Navlomar, a participat la recentul târg de turism de la Londra. „Operatorii din turism și armatorii sunt tot mai puțin interesați de Marea Neagră. Unii au scos-o din pro-gramul pe 2015, alții au redus numărul voiajurilor, din cauza situației din Ucraina. Turiștii vor să călătorească în condiții de siguranță. Or, ce mai rămâne de vizitat în această regiune, dacă porturile Yalta, Odessa și Soci au fost scoase din ofertă? Doar portul Constanța, de unde se poate pleca în excursie în Delta Dunării și portul bulgăresc Burgas, care nu prezintă interes. Drept urmare, în ceea ce ne privește, vom înregistra o diminuare a traficului de croazieră pe mare. În schimb, va crește numărul navelor de pasageri pe Dunăre” - a afirmat Drăgan.În 2014, navele de croazieră fluviale agenturate de Navlomar au făcut 20 de escale în portul Constanța, iar cele maritime, 10 escale. În total, acestea au adus circa 20.000 de turiști. Compania de agenturare Phoenix Shipping & Trading deține cea mai mare cotă din piața navelor de croazieră, a portului Constanța. În 2014, a avut 58 nave, cu 70 escale și cu o medie de 500 de pasageri pe navă, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, George Enciu, reprezentantul firmei de agenturare. „În 2015, vom înregistra o creștere cu 10% a numărului de escale. În prezent, se negociază cu armatorul MSC contractul pentru 10 escale în portul Constanța a unor nave care vor veni cu 5.000 de pasageri. Pentru a atrage mai multe nave, compania noastră a redus tarifele la serviciile prestate” - a explicat George Enciu.Trăgând linie și adunând, rezultă că traficul de croazieră din viitorul sezon se va situa cel puțin la nivelul anului 2014 sau chiar va avea o ușoară creștere, cu condiția ca situația din regiunea Mării Negre să nu se deterioreze într-atât încât întreaga zonă să fie percepută ca fiind periculoasă, de către turiști și armatori.