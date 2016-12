Portul Constanţa se pregăteşte pentru Black Sea Tall Ships Regatta 2014

Portul Constanța se pregătește pentru Black Sea Tall Ships Regatta 2014

Portul Constanța a început pregă-tirile pentru Black Sea Tall Ships Regatta 2014, cel mai important eveniment maritim din acest sezon estival. În perioada 24 - 27 mai, va primi vizita celor 13 nave rămase în competiție și a altor două care le însoțesc.În calitate de co-organizator al evenimentului, Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța pune la dispoziția navelor participante la întrecere întregul terminal de pasageri și zona adiacentă pentru acostare, precum și serviciile portuare necesare bunei desfășurări a activităților. CNAPMC a adresat un mesaj agenților economici portuari de a colabora la reușita acestui eveniment foarte important atât pentru comunitatea portuară, cât și pentru orașul Constanța.În perioada 23 - 27 mai, va fi interzisă acostarea navelor și ambarcațiunilor de orice fel (cu excepția celor ce participă la regată) în DP, danele RoRo 5, RoRo 4, RoRo 3 și RoRo 2, operatorii portuari fiind atenționați să nu planifice nave în respectivele locații. Companiile de pilotaj și remorcaj sunt rugate să acorde sprijinul în cazul în care vor primi solicitări din partea velierelor aflate în competiție, pentru efectuarea manevrelor în siguranță.CNAPMC a anunțat că, având în vedere importanța și caracterul competițional - sportiv al acțiunii, navele participante vor fi scutite de plata tarifelor portuare și a serviciilor oferite, pe toată durata prezenței în portul Constanța.În prezent, este în plină desfă-șurare etapa Varna - Novorossiysk. Șapte nave au ajuns, deja, în portul rusesc, ordinea sosirii fiind urmă-toarea: 1 - „Sea Adventure” (Bulgaria, clasa C); 2 - „Nadezhda” (Rusia, clasa A); 3 - „Akela” (Rusia, clasa C); 4 - „Mir” (Rusia, clasa A); 5 - „Adornate” (România, clasa B); 6 - „Bodrum” (Turcia, clasa B); 7 - „Viking” (Rusia, clasa C).Ieri, la ora 5, potrivit ultimului raport, se aflau în marș, spre Novorossiysk, navele: „Johanna Lucretia” (Marea Britanie, clasa B); „Mircea” (România, clasa A), „Kaliakra” (Bulgaria, clasa A); „Rah Naward” (Pakistan, clasa A); „Royal Helena” (Bulgaria, clasa A) și „Sedov” (Rusia, clasa A).Navele însoțitoare sunt: „Running on Waves” (Malta, clasa A) și „Pure Haney” (Rusia, clasa C).Din competiție s-au retras navele: „Kruzenshtern” (Rusia, clasa A) și „Atyla” (Olanda, clasa B).Startul în Black Sea Tall Ships Regatta 2014 a fost dat pe data de 3 mai, în portul Varna. Primele nave au sosit la Novorossiysk pe 7 mai. Începând cu data de 12 mai, competiția va continua spre Soci, de unde, pe 18 mai, va începe ultima etapă, spre portul Constanța.