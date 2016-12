Portul Constanţa primeşte mai multe nave de croazieră în 2013

Portul Constanța primește mai multe nave de croazieră în 2013

Sezonul de croaziere 2012 s-a încheiat pentru portul Constanța. Ultima escală a fost făcută de „Pacific Princess“, un pachebot de 180 metri lungime, 30.277 tone registru brut, construit în 1999 și înregistrat sub pavilion Insulele Bermude. Nava a acostat pe 13 noiembrie 2012, în dana de pasageri. La bordul ei se aflau 652 turiști, cei mai mulți fiind americani și canadieni.„Fără îndoială, 2012 a fost ceva mai bun decât anul precedent” - afirmă Camelia Gearip, reprezentanta lui „Idu Shipping & Services”, compania care agenturează navele armatorului „Costa Crociere”.„Este clar că zona Mării Negre a devenit interesantă pentru turiști. Probabil că, în condițiile recesiunii economice, prețurile de pe această piață sunt atractive. La aceasta se adaugă, probabil, dorința turiștilor de a vizita ținuturile din estul Europei, percepute ca fiind «mai exotice».Pentru 2013, «Costa Crociere» a programat un număr de nouă escale în portul Constanța, față de numai cinci în 2012. Am încercat să atragem și companiile «MSC Cruises» și «Ibero Cruceros» să vină în România, dar încă nu s-au decis să facă pasul. În schimb, «Royal Caribbean», liderul mondial al pieței de croaziere, ne-a spus-o clar: Dacă nu aveți un castel Dracula, nu venim la Constanța” - relatează Camelia Gearip.2012 a marcat revenirea navelor fluviale de pasageri în portul Constan-ța, după pauza din perioada 2009 - 2011. Înainte de 2009, ele efectuau aproape 50 de escale pe an, la Constanța.„Navele companiei «Grand Circle Cruise Line» au avut programate 12 escale în portul Constanța, în 2012. Patru dintre ele n-au fost efectuate din cauza scăderii adâncimilor Dunării. Această cauză și tarifele ridicate au dus la blocarea traficului fluvial de croazieră spre portul Constanța, până la începutul acestui an. În 2011, pasagerele se opreau la portul Ruse.Reducerea încă din 2011, cu 50%, a tarifelor de tranzitare a Canalului Dunărea - Marea Neagră, pentru navele de croazieră și, din 2012, a celor din portul Constanța, a încurajat reluarea traficului.În acest sezon, navele lui «Grand Circle Cruise Line» au făcut escale de 48 de ore, la Constanța, timp în care s-au efectuat excursii pe litoral, în București și s-au operat schimbu-rile de pasageri. Pentru 2013, «Grand Circle Cruise Line»a anunțat 13 escale la Constanța” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Ana Maria Gabur, reprezentanta companiei de agenturare „Navlomar”.În această vară, o călătorie de 12 zile pe ruta Budapesta - Kalocsa (Ungaria) - Osijek (Croația) - Belgrad (Serbia) - Vidin, Ruse (Bulgaria) - Constanța a costat 2.325 de dolari.„Grand Circle Cruise Line” a făcut o prezentare extrem de măgulitoare Constanței pe site-ul său. Turiștii sunt informați că portul de la Marea Neagră este cel mai vechi oraș al României, cu o istorie de 2.500 de ani și „vestigii arhitectonice fascinante”. Vizitatorilor Constanței le sunt recomandate zona veche a orașului, Catedrala „Sfântul Petru și Pavel” și Mozaicul Roman.Compania Națională Administrația Porturilor Maritime confirmă creșterea traficului de croazieră în 2012. Potrivit statisticilor sale, un număr de 52 nave de pasageri, dintre care 41 nave maritime și 11 nave fluviale, au făcut escală în terminalul de croaziere al portului Constanța.Ele au adus 34.000 turiști, cu circa 43% mai mulți decât în 2011, iar tendința de creștere va continua, consolidând poziția Constanței în topul porturilor de la Marea Neagră.Turismul de croazieră este un domeniu prea puțin încurajat de autoritățile locale și centrale din România, prea puțin exploatat de tour-operatori, de instituțiile culturale și muzeale, de unitățile din comerț și din producția artizanală.Piața suvenirurilor este extrem de săracă, iar tour-operatorii, cei ce organizează vizitele pe uscat în timpul escalelor, au prea puțin de oferit. Turiștii străini pot alege între o excursie pe fugă la Palatul Parlamentului, din București, ori în Delta Dunării, la Tropaeum Traiani sau cetatea Histria, între un tur al orașului Constanța și un prânz cu spectacol folcloric la „Nunta Zamfirei” ori o degustare de vinuri la Murfatlar. Totul trebuie să se încadreze într-un interval de maxim 12 ore, cât durează escala.Pentru excursiile pe uscat, pasagerii cheltuiesc în medie 20 de euro. Suma este derizorie, dacă avem în vedere faptul că în timpul escalelor din Odessa, pasagerii cheltuiesc în oraș, în medie, 150 euro pe zi, iar membrii echipajelor, aproximativ 50 euro. Potrivit calculelor oficialilor din portul ucrainean, orașul câștigă peste 15 milioane de euro cash într-un an, de pe urma navelor de pasageri care fac escală.