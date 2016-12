Portul Constanţa plăteşte tribut pentru criza irigaţiilor din agricultură

Portul Constanța plătește tribut pentru criza irigațiilor din agricultură

Privit de sus, portul Constanța arată ca o pădure de macarale și poduri rulante încremenite. Navele aflate sub operare sunt puține, doar 34. Cele mai multe sunt de mici dimensiuni.Veștile venite de pe mare nu sunt prea bune. Pentru următoarele două săptămâni și-au anunțat sosirea, la Constanța, pentru a descărca sau încărca mărfuri, doar 56 de nave, dintre acestea 25 sunt portcontainere.2016 continuă să fie un an prost pentru portuari, deși în luna aprilie s-a remarcat o ușoară tendință de creștere a activității.Cele trei porturi, Constanța, Midia și Mangalia, au derulat împreună 17.605.942 tone de mărfuri, în primele patru luni, cu 2,71% mai puțin față de aceeași perioadă a anului trecut.La rezultatul negativ a contribuit, în principal, scăderea fluxurilor de cereale cu aproape 30%, din cauza anului agricol secetos 2015, dar mai ales a crizei irigațiilor.Traficul maritim a crescut cu 1,09%, înregistrând 13,88 milioane tone, iar cel fluvial s-a diminuat cu 16,40%, ajungând la 3,72 milioane tone.Pe grupe de mărfuri, evoluția a fost următoarea:a. în creștere față de anul precedent- petrol brut - 2.424.930 tone (+13,41%);- articole diverse - 2.337.678 tone (+9,46%);- produse petroliere - 2.119.201 tone (+16,34%);- minereuri și deșeuri neferoase - 1.181.179 tone (+19,47%);- minereuri de fier și fier vechi - 912.572 tone (+8,59%);- îngrășăminte - 880.090 tone (+134,77%);- produse metalice - 685.718 tone (+41,68%);- produse alimentare - 267.465 tone (+8,69%);- produse chimice - 204.526 tone (+33,02%);- minerale brute sau prelucrate - 112.015 tone (+0,84%);- ciment - 43.306 tone (+52,69%);- animale vii - 27.388 tone (+96,54%);- celuloză și deșeuri de hârtie - 21.613 tone (+28,96%);b. în scădere față de anul precedent- cereale - 4.830.578 tone (-29,69%);- cărbune - 1.013.318 tone (-14,91%);- lemn, plută - 226.059 tone (-26,48%);- semințe uleioase - 220.890 tone (-16,69%);- echipamente, mașini - 93.215 tone (-11,78%);- legume și fructe proaspete - 4.201 (-4,54%).În primele patru luni ale anului 2016, Constanța - cel mai mare port românesc - a manipulat 15.051.505 tone de mărfuri, în scădere cu 5,64% față de perioada de referință din 2015. Grânele și semințele uleioase continuă să dețină ponderea cea mai mare în fluxurile totale de mărfuri, dar trebuie precizat că aceasta s-a redus de la 44,53%, cât era la nivelul anului 2015, la 33,56%, la sfârșitul lunii aprilie 2016.Traficul de containere din portul Constanța a totalizat 2.337.678 tone, respectiv 236.498 TEU, în creștere cu 9,48%, respectiv 10,24%, dar rămâne cu mult sub nivelul capacităților de operare existente.Portul petrolier Midia este în creștere de trafic, dar și într-o continuă diversificare a mărfurilor manipulate. În intervalul ianuarie - aprilie 2016, a derulat 2.488.306 tone, cu 15,39% mai mult decât în perioada similară a anului precedent. Evoluția pozitivă s-a datorat cantităților de țiței și de produse petroliere mai mari cu 23,11%, respectiv 3,80%.Micuțul port Mangalia n-a reușit să deruleze decât 55.349 tone, cu 34,97% sub nivelul atins în primele patru luni ale anului 2015.Să vedem care a fost evoluția fluxurilor de mărfuri pe malul opus al Mării Negre. Porturile rusești au raportat un trafic de 74,4 milioane tone de mărfuri, în creștere cu 4,3%. Novorossiysk - cel mai mare port al Federației Ruse - a manipulat 45 milioane tone de mărfuri, în creștere cu 3,5%. În celelalte porturi rusești, situația a fost următoarea: Kavkaz - 5,9 milioane tone (-1,9%), Tuapse - 8,2 milioane tone (-5,6%), Taman - 4,1 milioane de tone (+5,5%), Rostov pe Don - 3,5 milioane tone (+32.7%), Kerch - 2,5 milioane tone (+35,7%) și Azov - 1,9 milioane tone (+32,1%).