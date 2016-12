Portul Constanţa nu scapă de „bomba ecologică“

4

Umorul romanesc scris e kklosal, da’ poate fi…gustat numai de Rromarlani

Motto: "Ca ca Rromarlanu' nu'i niciunu, Unui toti si toti sunt unu'(proverb romanesc) --- L’ati urmarit pe Kklin-nebunu’ in ultimele zece zile? Daca nu, ati pierdut sansa unui deliciu absolut – meteamorfozarea-remetamorfozarea – ca un mod de antiviata -, la foc automat(schizofrenic) a copitatului guitzator; cel mai prolifik merdialqaedan kustendiliu. Kklin sufera in surdina dupa “atacul” feroce-intempestiv, stimulat cu o spaga consistenta, de un kkpitan Olandez ce face parte dintr’o mafie a drogurilor extrem de periculoasa; revin, atak impotriva coruptilor din port, un accident grav din pseudoviata lui de…soci-OLOG metamorfozat in mercenar de merdia; mercenar a carui misiune, pana la atak, era sa PERIE “elita” portuar-navala – coruptii…ce’i dadeau si lui o piine(nemuncita) sa pape, i’au comunikat, voalat, ca este ‘esclus” din protipendada TALHARILOR kustendili de orice gen: gnomi de anticultura, bishnitzari-gnomi de afuckeri, miliardari de karton, investiciori Zsidani, ELITA din port, boshi de la vama, militie si jendari, politicastri mazareni, etc. Pe scurt, Kklin-nebunu’ a devenit ne-frec-ven-ta-bil. Jale mare, Coane Fanica! Cuuum!? EL, pupatoru’ cel mai “stilat” de funduri kkapIUDALIST-providentiale, sa nu mai stea la masa cu…parintii natiei Rromarlane, cu phootentatii zilei?! Asa ceva trebui reparat precum nava Flaminia. In ultimele zece zile, Kklin a scris sute de randuri-OMAGIU adus FEERIEI din portul Kustendge, industriei portuar-navale(care, n’asa, in 2013 a terminat…pe plus) si diriguitzatorilor phootentati, numai, si numai, pentru a reintra in gratiile TALHARILOR. Ce oroare! Scarnavi’asta ce’i pupa pe ceausisti in popou, numai sa n’ajunga si el la…sapa, ciocan sau saiba(invataturile “parintilor” date acestui smintit incurabil).