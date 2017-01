Portul Constanţa găzduieşte primul târg de apărare militară şi security cu profil naval

În perioada 14 - 16 august,

Portul Constanța găzduiește primul târg de apărare militară și security cu profil naval

În perioada 14 - 16 august 2009, Constanța va găzdui un târg cu profil naval militar, ce va reuni aproximativ 55 de firme expozante de top mondial. Târgul nu este deschis numai specialiștilor, ci și publicului larg, care va avea posibilitatea să asiste și la câteva demonstrații ale echipamentelor militare românești. „Este prima ediție de acest gen organizată în Constanța, în materie de apărare militară și security, cu profil naval. Naval Defence Exhibition reprezintă o oportunitate de excepție pentru noi, prin promovarea firmelor românești și a importanței europene și naționale pe care o are Portul Constanța, pentru comerț, dezvoltare și cooperare, inclusiv în reducerea riscurilor și amenințărilor din zona Mării Negre”, a declarat Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură (CCINA) Constanța. „Prin acest eveniment, sperăm să demonstrăm progresele pe care le înregistrăm în industria de spe-cialitate, strategiile propuse, împreună cu mediul de afaceri, în direcția întăririi și apărării din domeniul maritim și naval. Pe viitor, vrem să adunăm toate târgurile de profil militar la Constanța”, a mai punctat președintele CCINA Constanța. Evenimentul se va desfășura în dana zero a Portului Constanța, iar publicul va putea vizita exponatele militare începând cu ora 14.00, vineri și sâmbătă și duminică începând cu ora 10. Intrarea este gratuită. „Dat fiind profilul, era normal ca târgul să fie organizat la Constanța. Sperăm că va fi un succes. În plus, vrem să ne extindem și să organizăm la Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu, un târg militar aviatic și unul terestru”, a precizat Cristian Geamănu, președintele „Naval Defence Exhibition” (NDE). Evenimentul nu are ca scop găsirea imediată a cumpărătorilor, ci este mai degrabă o reuniune tehnologică a firmelor din domeniu, potrivit organizatorilor. „Am dori să dăm o tentă privată sectorului și să intrăm și noi în circuitul internațional al târgurilor de acest gen. Vrem să promovăm noile echipamente autohtone, create în colaborare cu mai multe companii. Important până la urmă este să reunim firmele specializate, să producem în România și să ne facem auziți pe plan mondial. În trecut, Statul Major al Forțelor Navale făcea o cheltuială foarte mare ca să participe la târgurile internaționale și să studieze piața. Noi am adus cumpărătorii și firmele interesate la ei și am scutit statul de niște cheltuieli. Sperăm ca, în urma târgului, să fie stabilite cât mai multe contacte”, a afirmat Romeo Oiță, CEO „Naval Defence Exhibition”. Organizatorii au pregătit și un eveniment inedit, și anume lansarea conceptului românesc de sistem inteligent Grifon. Sistemul a fost conceput pentru utilizarea în misiuni civile, precum cele de salvare umanitară din clădirile afectate de incendii, evaluare stării podurilor și construcțiilor hidrotehnice, alertare de securitate, căutare și salvare în zone critice, supravegherea unor zone urbane speciale și altele. „Piesa de rezistență a expoziției va fi însă sistemul de management C3 și C4. Prin anumiți senzori, va fi vizualizat câmpul de luptă, printr-un display, vor fi identificate pericolele, vor fi analizate dacă acestea pot fi contracarate și, la nevoie, vor fi luate măsurile de securitate, în mod automat”, a mai spus Romeo Oiță. Echipamentul pornește de la 150.000 de euro și poate ajunge chiar la peste 1 milion de euro, în funcție de opțiunile selectate.