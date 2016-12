Portul Constanţa este sacrificat de dragul dividendelor

Portul Constanța este sacrificat de dragul dividendelor

r Ministerul Transporturilor pretinde dividende cu aproape 40% mai mari, de la CNAPMC, în 2016r Operatorii portuari solicită ca profitul CNAPMC să fie reinvestit în repararea infrastructuriiMinisterul Transporturilor a pus în dezbatere publică proiectul de hotărâre de guvern pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naționale „Administrația Porturilor Maritime” SA Constanța.Acționarul majoritar propune următorii indicatori:- compania trebuie să realizeze venituri totale de 322.902.000 lei, cu 5,47%, respectiv cu 16.747.000 lei mai mult decât era prevăzut în bugetul rectificat din 2015;- cheltuielile totale trebuie să se încadreze în suma de 264.598.000 lei (cu 2,92%, respectiv 7.498.000 mai mare decât cea alocată în 2015);- trebuie să realizeze un profit brut de 58.304.000 lei, superior cu 18,85% celui din bugetul anului anterior, respectiv cu 9.249.000 lei;- să-i asigure bugetului de stat dividende în sumă de 19.602.000 lei, mai mari cu 38,62% decât în 2015, respectiv cu 5.461.000 lei;- iar Fondului Proprietatea, dividende în sumă de 4.900.000 lei, mai mari cu 38,61%, respectiv cu 1.365.000 lei;- suma de 21.499.000 lei rămasă din profitul nerepartizat va merge la rezerve și constituie sursă proprie de finanțare.Potrivit proiectului de act normativ, CNAPMC va cheltui, în 2016, suma de 98.148.000 lei pentru investiții, din care 34.527.000 lei vor veni de la bugetul de stat. În ce constau respectivele investiții, nu se precizează în proiectul de act normativ.După cum se observă, construcția bugetară mizează pe creșterea cu 5,47% a veniturilor administrației portuare. Saltul acestora poate fi realizat fie prin creșterea traficului de mărfuri și pasageri, fie prin majorarea taxelor și tarifelor percepute de CNAPMC, fie pe ambele căi.După cum am arătat recent, anul 2016 a început cu o diminuare dramatică a cantităților de mărfuri derulate prin porturile Constanța, Midia și Mangalia. În luna ianuarie 2016, acestea au manipulat doar 3.969.098 tone, cu 18,13% mai puțin față de luna de referință a anului precedent. Un complex de cauze (printre care: scăderea producției de cereale în 2015, din cauza secetei; evoluțiile nefavorabile de pe piața petrolului; prăbușirea siderurgiei românești; tendințele de recesiune din economia mondială) fac ca până la jumătatea lui 2016, cel puțin, traficul de mărfuri să se mențină sub nivelul anului precedent. Este greu de crezut că în a doua parte a anului, porturile maritime românești vor reuși să recupereze deficitul de trafic și să depășească rezultatele anului 2015. Ce soluții are conducerea CNAPMC pentru a realiza veniturile prevăzute în buget? Singura pârghie rămasă la dispoziție este majorarea taxelor și tarifelor, dar această măsură ar conduce la scăderea atractivității porturilor românești. Iar dacă nu recurge la ea, conducerea companiei va trebui să renunțe la realizarea planului de venituri, să se concentreze pe reducerea cheltuielilor și realizarea profitului programat.Opinia mea este că optimismul Ministerului Transporturilor privind creșterea veniturilor CNAPMC este lipsit de fundament.Constatăm că prin modul în care este proiectată construcția bugetară, ministerul pune presiune pe conducerea administrației portuare să realizeze o creștere a profitului brut de 18,85%, de peste trei ori mai mare decât ritmul de creștere a veniturilor. Dar dacă acestea din urmă nu cresc, pentru că nu e trafic, cum se poate realiza plusul de profit? Simplu: prin reducerea cheltuielilor cu întreținerea și repararea infrastructurii. Practic, acționarul majoritar obligă CNAPMC să nu își îndeplinească obligațiile de administrator al domeniului public portuar și să lase să se degradeze, în continuare, infrastructura portuară.Creșterea de profit cerută de Ministerul Transporturilor contravine poziției exprimate de premierul Dacian Cioloș, care consideră că portul Constanța „nu e doar o companie care trebuie să producă profit, e o infrastructură de care depind o serie de alți agenți economici.”Intenția statului, în calitate de acționar, de a obține dividende de la CNAPMC, în loc să reinvestească profitul în repararea infrastructurii portuare este criticată de operatorii portuari. Aceștia au atenționat în repetate rânduri pe parcursul anilor 2014 și 2015 că rețeaua rutieră din portul Con-stanța este în suferință, că trebuie asigurat iluminatul corespunzător și executate lucrări de dragaj în dane.