Portul Constanţa este în pragul grevei generale

Portul Constanța este în pragul grevei generale

Criza din Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța continuă. Decizia consiliului de administrație de a-i retrage prerogativele directorului general Andrei Aurelian Popa și a le încredința directorului Ambroziu Duma nu i-a convins pe angajați să reia lucrul, astfel că ziua de 2 mai 2012 i-a găsit pe greviști „la posturile de luptă”.Popa față cu greviștii La ora 9, în rândul protestatarilor s-a dat alarma. Mulțimea a făcut zid în fața Gării Maritime, când dintr-un autoturism au coborât Andrei Popa, directorul economic Mihaela Vasile și șeful de departament Adrian Constantinescu. Butoaiele au început să bubuie, vuvuzelele să țiuie și greviștii să scandeze: „Demisia! Demisia!”Ostilitatea protestatarilor era evidentă. Cu toate acestea, cei trei și-au manifestat dorința de a intra în sediul CNAPMC. Cum ar fi reacționat mulțimea, ajunsă la capătul răbdărilor după două luni de proteste și trei săptămâni de grevă? Nu vom ști niciodată întrucât Petre Costel, președintele Federației Naționale a Sindicatelor Portuare și șeful dispozitivului de jandarmi deplasat la locul protestului i-au convins pe cei trei „non-grata” să renunțe la intenție. Ei l-au sfătuit pe Andrei Popa să-l contacteze pe Duma, cel căruia i-a fost încredințată puterea de decizie în companie. Discuțiile au durat preț de 15 minute, timp în care Andrei Popa a încercat să-i convingă pe jandarmi și pe liderul de sindicat că el este director general și că habar n-are că i-au fost luate prerogativele funcției. Era nu doar grav, ci și ridicol că Popa, în calitate de director general și președinte al consiliului de administrație, afirma că nu știe ce au hotărât administratorii. Portul, Constanța, țara aflaseră de respectiva decizie și nimeni n-ar fi putut crede că vestea nu ajunsese și la urechile lui. Afirmația demonstra că ruptura s-a produs nu doar între Popa și salariați, ci și între el și ceilalți membri ai consiliului de administrație. Jandarmii s-au comportat exemplar și de această dată. S-au limitat la a-și îndeplini competențele legale și, cu vorba blândă și sfatul au prevenit producerea incidentelor. În cele din urmă, Popa, Vasile și Constantinescu au părăsit „scena” în huiduielile mulțimii. Eșecul lui DumaLa ora 9,45, reprezentanții greviștilor și liderii sindicatelor s-au întâlnit cu Ambroziu Duma, care avea misiunea să pună capăt crizei. Discuțiile au durat până la ora 10,30. În conferința de presă care a urmat, Duma a anunțat eșecul. El a relatat că delegației salariaților și sindicatelor i-a adus la cunoștință hotărârea consiliului de administrație, faptul că a fost însărcinat să preia atribuțiile directorului general Andrei Aurelian Popa și să rezolve toate problemele companiei. Decizia a fost luată întrucât Popa a informat consiliul de administrație că este pus în imposibilitatea de a-și îndeplini prerogativele funcției. Totodată, consiliului de administrație l-a însărcinat pe Duma să pună în aplicare măsurile adoptate în ședința extraordinară anterioară, prin care au fost soluționate o parte dintre revendicările salariaților. Este vorba de revenirea la accesul gratuit în portul Constanța pentru autoturismele angajaților de pe platforma portuară și la revenirea la programul de lucru de la 8 la 16, începând cu data de 2 mai. „Salariații și reprezentanții sindicatelor și-au exprimat hotărârea de a continua protestul, având în vedere că directorul general este încă în funcție. Nu am putut să-i conving să reia lucrul, iar ei sunt deciși să nu permită echipei Popa să revină la muncă. Oamenii m-au anunțat că s-ar putea ca, pe viitor, să nu mă mai lase nici pe mine să mai intru în sediu” - a declarat Duma. Întrebat de ziariști, directorul a precizat că hotărârea administratorilor nu precizează durata mandatului ce i-a fost încredințat, ci faptul că preia atribuțiile pe perioada cât Popa nu își poate îndeplini atribuțiile. Or, tocmai acest fapt îi îngrijorează pe salariați. Stimați cititori, să ne imaginăm că Andrei Popa ar fi intrat în Gara Maritimă. Așa cum a declarat afară, în fața jandarmilor, ar fi spus și în sediu, că nu știe de nicio decizie a consiliului de administrație. Evident, s-ar fi gândit să-și exercite atribuțiile de director general și, din acel moment, s-ar fi ajuns la o situație instituțională conflictuală, în care doi directori își dispută prerogativele. Dat fiind ambiguitatea situației, cu certitudine că Duma ar fi cedat în fața lui Popa. S-ar fi ajuns la o nouă încălcare a unei hotărâri a consiliului de administrație, determinată de faptul că soluția adoptată este insuficientă și incorectă.Cine poate opri „molima”?Între timp, liderii sindicatelor portuare s-au întâlnit cu conducerea Organizației Patronale „Operatorul Portuar”. La finalul ei, Viorel Panait, președintele patronatului, a declarat pentru cotidianul „Cuget Liber”: „Organizația patronală și federația sindicală vom face o scrisoare prin care vom informa Ministerul Transporturilor cu privire la situația din portul Constanța.”La rândul său, Petre Costel, președintele Federației Naționale a Sindicatelor Portuare, a spus: „Am avut întâlniri și cu directorul Duma, și cu patronatul și i-am anunțat că protestele continuă. Salariații sunt nemulțumiți că nu li s-a îndeplinit solicitarea de demitere sau demisie a directorului general și a echipei sale. Am solicitat să ne întâlnim cu patronatul din portul Constanța pentru a-i informa pe reprezentanții săi despre acest conflict care durează de două luni și despre anumite probleme specifice din port, privind salariații altor companii portuare. Am cerut patronatului să-și unească eforturile cu noi și, împreună cu Ministerul Transporturilor, să rezolvăm criza din portul Constanța.Credem că, în această perioadă, ministrul transporturilor, Alexandru Nazare mai are puterea de a detensiona situația din port.”Întrebat dacă există pericolul declanșării grevei generale, liderul sindical a declarat: „Deja se discută cu sindicatele membre ale FNSP pentru a opri lucrul în port. Motivul: conflictul de la CNAPMC durează de prea multă vreme, iar consecințele sunt resimțite nu doar de patroni, ci și de sindicate.”Criza din portul Constanța se adâncește pe zi ce trece. De la CNAPMC, molima tinde să se răspândească la toate companiile portuare. Cine o mai poate opri? Răspunsul îl pot da doar directorul general Andrei Aurelian Popa și ministrul transporturilor, Alexandru Nazare.