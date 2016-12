Portul Constanţa a pierdut 1,4 milioane tone de mărfuri din trafic

În primul trimestru din 2016

Portul Constanța a pierdut 1,4 milioane tone de mărfuri din trafic

Ştire online publicată Miercuri, 20 Aprilie 2016. Autor: Cuget Liber Online.

La intrarea în noul an, am anticipat că 2016 nu va fi de loc generos cu porturile maritime românești și, din păcate, previziunile s-au adeverit. Primul trimestru s-a încheiat cu o diminuare de 7,8% a traficului total de mărfuri, comparativ cu aceeași perioadă din 2015. Cele trei porturi, Constanța, Midia și Mangalia, au derulat împreună 12.907.895 tone, cu 1.093.423 tone mai puțin față de primul trimestru al anului trecut.La rezultatul negativ au contribuit, în principal, scădere fluxurilor de cereale cu peste 35% și de combustibili minerali solizi, cu 27%.Dar să vedem care a fost evoluția traficului pe grupe de mărfuri:a. în creștere față de anul precedent- petrol brut - 1.762.335 tone (+8,93%);- articole diverse - 1.739.857 tone (+9,18%);- produse petroliere - 1.555.495 tone (+10,16%);- minereuri și deșeuri neferoase - 926.883 tone (+17,14%);- îngrășăminte - 790.635 tone (+172,79%);- minereuri de fier și fier vechi - 690.627 tone (+0,57%);- produse metalice - 503.925 tone (+42,78%);- minerale brute sau prelucrate - 79.886 tone (+3,46%);- ciment - 27.325 tone (+41,01%);- celuloză și deșeuri de hârtie - 17.677 tone (+5,48%);- animale vii - 16.441 tone (+138,45%);b. în scădere față de anul precedent- cereale - 3.368.964 tone (-35,61%);- cărbune - 705.704 tone (-27,07%);- semințe uleioase - 188.587 tone (-15,06%);- lemn, plută - 160.886 tone (-29,72%);- produse chimice - 160.159 tone (-19,76%);- produse alimentare - 159.023 tone (-23,64%);- echipamente, mașini - 53.485 tone (-27,70%).Portul Constanța a derulat 85,07% din fluxurile de mărfuri, portul Midia - 14,50%, iar portul Mangalia - 0,43%.Traficul maritim a scăzut cu 4,04%, înregistrând 10,22 milioane tone, iar cel fluvial s-a diminuat cu 19,76, ajungând la 2,68 milioane tone.Constanța - cel mai mare port românesc - a manipulat 10.981.333 tone de mărfuri, în scădere cu 11,32%, respectiv 1.401.965 tone. Grânele și semințele uleioase continuă să dețină ponderea cea mai mare în fluxurile totale de mărfuri, dar trebuie precizat că aceasta s-a redus de la 44,53%, cât era la nivelul anului 2015, la 32,40%, în primul trimestru din 2016.Traficul de containere din portul Constanța a totalizat 1.739.857 tone, respectiv 174.235 TEU, în creștere cu 9,18%, respectiv 10,43%, dar rămâne cu mult sub nivelul capacităților de operare existente.Portul petrolier Midia trece printr-o perioadă de creștere, înregistrând un trafic de 1.872.242 tone, cu 19,91% mai mare decât în perioada similară a anului precedent. Evoluția pozitivă s-a datorat cantităților de țiței și de produse petroliere mai mari cu 31,46%, respectiv 4,60%.Micuțul port Mangalia n-a reușit să deruleze decât 54.320 tone, cu 4,09% sub nivelul atins în primul trimestru al anului 2015.Să vedem care a fost evoluția fluxurilor de mărfuri pe malul opus al Mării Negre. Porturile rusești au raportat un trafic de 55,4 milioane tone de mărfuri, în creștere cu 3,38%. Novorossiysk - cel mai mare port al Federației Ruse - a manipulat 34,5 milioane tone de mărfuri, în creștere cu 4,3%. În celelalte porturi rusești, situația a fost următoarea: Kavkaz - 4,1 milioane tone (-6,4%), Tuapse - 6,0 milioane tone (-8.0%), Taman - 3,0 milioane de tone (+0,6%), Rostov pe Don - 2,3 milioane tone (+26.3%), Kerch - 1,6 milioane tone (+28,8%), Yeisk - 0,9 milioane tone (+14,2%) și Azov - 1,4 milioane tone (+36,6%).Porturile maritime din Ucraina au anunțat un trafic total de 32 milioane tone de mărfuri, în scădere cu 10,5%. În sectorul containerelor au fost manipulate 145.475 TEU, cu 6,9% mai mult față de perioada de referință din 2015. Portul Yuzhny a derulat 1.543.900 tone de mărfuri, în creștere cu 11%, portul Illichivsk - 4,642 milioane tone (+1,5%), iar Odesa un trafic mai mic cu 5,7%.