Portul Constanţa a depăşit pragul de 1 milion de tone capacitate de depozitare a cerealelor

Documentar „Cuget Liber“

Portul Constanța a depășit pragul de 1 milion de tone capacitate de depozitare a cerealelor

România a obținut recolte record de cereale în 2013 și 2014, în condițiile în care circa 90% dintre fermele sale fac agricultură de subzistență. Este dovada că agri-cultura națională dispune de un potențial uriaș, ce așteaptă să fie pus în valoare. Dacă vor fi accelerate reformele structurale (concentrarea proprietăților și exploatațiilor, asocierea în vederea realizării investițiilor în infrastructura agricolă), în următorul deceniu se va produce dublarea recoltelor agricole și a exporturilor.Angrosiștii și operatorii portuari cunosc cel mai bine acest potențial. De aceea, au investit mult în construcția de noi silozuri și magazii, în modernizarea celor vechi. Numai în ultimii trei ani s-au construit silozuri și magazii care pot prelua 3,3 mili-oane tone de cereale. La această oră, capacitatea de depozitare autorizată (care îndeplinește standardele legale) a ajuns la 19,54 milioane tone. Județul Constanța deține silozuri și magazii cu o capacitate totală autorizată de 2.470.430 tone, reprezentând 12,64% din infra-structura de depozitare națională. Cele mai mari și mai moderne silozuri și magazii pentru cereale și plante tehnice sunt amplasate în portul Constanța. Capacitatea lor de depo-zitare autorizată este de 1.088.300 tone și reprezintă 44,05% din cea a județului și 5,56% din cea a țării. Peste 60% sunt capacități de depozitare tinere și moderne, realizate în ultimii 14 ani.Cel mai vechi pe harta capacităților de depozitare portuară este străvechiul siloz construit de inginerul Anghel Saligny în zona de nord a portului. Acesta este împărțit între proprietarii Niva Prod Com, care deține, două corpuri de siloz în dana 18, cu o capacitate de 66.000 tone, și Silo Port, care exploatează cel de al treilea corp de siloz, de 30.000 tone, în dana 17. În perioada 2012 - 2013, silozul Anghel Saligny a fost modernizat cu finanțare europeană. În danele 54, 55, 57, 60, 62, 62/.4, Compania Chimpex dispune de capacități de depozitare de 159.000 tone. Compania Socep are autorizate magazii pentru grâne, cu capacitatea de 25.800 tone, în danele 35 - 37 și 41 - 43, iar Umex, o magazie de 15.000 tone, în dana 44. Pe digul de nord, la dana gabare, se află terminalul cerealier Canopus. A intrat în exploatare în 2006, cu o capacitate de depozitare de 50.000 tone. În urma unei investiții demarate în 2013 și finalizate în 2014, capacitatea a ajuns la 110.000 tone. Printre noile investiții din zona de nord a portului se numără și silozurile companiilor Minmetal, North Star Shipping și United Shipping Agency. În dana 45, Minmetal deține ca-pacități de depozitare de 138.400 tone. În aceeași dană, North Star Shipping are silozuri și depozite care pot încărca 145.400 tone. La rândul ei, United Shipping Agency are unități de depozitare de 228.000 tone, în danele 31 - 33 și 102 - 103. În zona de sud a portului Con-stanța, pe molul 1S, dana 114, se află silozurile Silotrans, cu ca-pacitatea de 100.000 tone. Terminalul a fost pus în funcțiune în 1998. Tot la Constanța Sud, în dana PL 7, Barter Port Operator are un siloz de 45.000 tone, iar Barter Trading SRL, un siloz de 15.000 tone.Viitorul portului Constanța depinde în foarte mare măsură de exporturile de grâne. În 2013, cerealele și semințele uleioase au reprezentat 35% din traficul său total de mărfuri. Deși, pentru moment, dispune de o capacitate excedentară de depozitare, portul Constanța are, totuși, un handicap. În danele actualelor terminale de cereale pot acosta nave de până la cel mult 70.000 tdw. Pentru a primi vrachierele de peste 100.000 tdw este necesar un terminal de cereale într-o dană de mare adâncime. O astfel de investiție l-ar ajuta să se conecteze la piețe mai îndepărtate. Persistă întrebarea dacă nu cumva actuala capacitate de depozitare este prea mare. Dimpotrivă, spun eu, o serie de argumente pledează pentru creșterea ei în continuare. Iată, în decurs de cinci ani, din 2009, până în 2013, traficul de cereale și semințe uleioase a crescut cu 43,47%, de la 11.984.480 tone la 17.194.664 tone. Am amintit de potențialul uriaș al agriculturii din România, care își va dubla producțiile în următorul deceniu, în urma schimbărilor structurale. La același lucru trebuie să ne așteptăm din partea Serbiei, Ungariei și Bulgariei, care își exportă grânele prin portul Constanța.