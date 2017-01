Portuarii reclamă compania ArcelorMittal la Bruxelles

Criza declanșată de ArcelorMittal Galați în transporturile maritime din România a fost subiectul conferinței de presă găzduite de terminalul de pasageri al portului Constanța. Cu jalba la guvern Ieri, în fața zecilor de ziariști prezenți s-au aflat senatorul Mircea Marius Banias (PD-L), Ioan Bălan - directorul general al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța, Valentin Zeicu - directorul general al Companiei Naționale Administrația Canalelor Navigabile, Viorel Panait - directorul general al companiei COMVEX, și Dumitru Costin - președintele Blocului Național Sindical. Senatorul democrat - liberal a declarat că a organizat conferința de presă pentru a da un semnal referitor la situația economică generată de ArcelorMittal Galați, care se aprovizionează cu materii prime prin portul bulgăresc Burgas și pe Canalul Bâstroe, ocolind portul Constanța și Canalul Dunăre - Marea Neagră. „Mă îngrijorează faptul că se pierd locuri de muncă în Constanța și se reduc încasările la bugetul de stat, pentru că unele activități de tranzit de mărfuri prin portul Constanța se mută în altă parte. Există un conflict comercial între grupul ArcelorMittal și diverse companii constănțene. În acest conflict, eu sunt de partea Constanței. Grupul ArcelorMittal trebuie să discute cu companiile constănțene și, împreună, să găsească soluții pentru reluarea colaborării” – a afirmat Banias. El a reamintit faptul că portul Constanța și Canalul Dunăre - Marea Neagră au fost dezvoltate în anii trecuți pentru a servi interesele industriei siderurgice din România. „Este corect și viabil comercial ca industria siderurgică și portul Constanța, cu facilitățile lui, să funcționeze împreună, să fie parteneri de afaceri. Este în interesul României, care trebuie apărat în această conjunctură” – a spus senatorul constănțean. Banias a promis că va prezenta cazul colegilor de partid, din Guvernul României, și va urmări să se ajungă la o rezolvare în cel mai scurt timp posibil. Pierderi de milioane de euro Ioan Bălan a prezentat evoluția fluxurilor de mărfuri din portul Constanța, în primele 6 luni ale acestui an, comparativ cu aceeași perioadă a lui 2008. „Traficul reprezentat de industria siderurgică și metalurgică a înregistrat scăderi considerabile la următoarele grupe de marfă: minereuri de fier, deșeuri de fier și oțel (- 71,09 %); produse metalice (- 39,52%); minereuri și deșeuri neferoase (- 38,35 %). Pierderile CNAPMC determinate de scăderea traficului de minereuri de fier și cărbune sunt, la șase luni, de 1,6 milioane euro. Pierderile care ar putea fi înre-gistrate până la sfârșitul acestui an, dacă tendințele se mențin, sunt estimate la 3,21 milioane euro” – a declarat directorul general al CNAPMC. Salarii amputate cu 20% Valentin Zeicu a afirmat că, din cauza crizei economice, activita-tea Administrației Canalelor Navigabile s-a redus, fapt ce a determinat amputarea cu 20% a fondului de salarizare. La data de 20 iulie 2009, canalul a realizat doar 80% din traficul de mărfuri preconizat (program care, la rândul lui reprezintă 80% din realizările anului 2008). Altfel spus, fluxurile de mărfuri care au tranzitat canalul în intervalul 1 ianuarie - 20 iulie 2009 reprezintă doar 64% din cele derulate în aceeași perioadă a anului 2008. Redresarea situației economice a CNACN depinde de reluarea traficului de minereu pe canal, a afirmat Zeicu. Față de anul trecut, cantitatea de minereu transportată pe această cale navigabilă, până la 20 iulie 2009, reprezintă doar 17,86%, iar față de plan, doar 27%. „Așteptăm îndreptarea situației catastrofale pe care a provocat-o deturnarea fluxului de materii prime din portul Constanța în portul Burgas – a declarat Zeicu. Sperăm ca ArcelorMittal să înțeleagă că aceste mari construcții, precum canalul navigabil și dana specializată pentru primirea navelor cu pescaje oceanice, sunt investiții făcute de statul român tocmai în ideea de a facilita fluxul de mărfuri din portul Constanța la Galați.” Ilegal, imoral și intolerabil Decizia lui ArcelorMittal Galați afectează întreaga activitate de transporturi navale a României, a declarat Viorel Panait. „Pentru COMVEX, criza economică este determinată de comportamentul de piață al acestui grup. Este un comportament ilegal și imoral, iar acum a devenit intolerabil. Considerăm că ArcelorMittal prejudiciază în mod voit și programat interesele economice ale unor companii de stat și private din România, iar aceasta se transformă într-un act economic ostil la adresa României” – a afirmat Panait. El explicat că statul român a făcut investiții într-un sistem de transport performant și eficient, care să permită aprovizionarea la prețuri cât mai scăzute a industriei siderurgice. Este vorba de portul Constanța (cel mai mare de la Marea Neagră și din Mediterana de Est), care permite acostarea navelor de 220.000 tdw. Pe de alta parte, portul Constanța a fost dezvoltat unul dintre cele mai performante terminale de minereu și de cărbune, comparabil cu oricare dintre obiectivele similare de pe coasta de vest a Europei, inclusiv cu portul Rotterdam. Canalul Dunăre - Marea Neagră a fost construit tot pentru a transporta materia primă și produsele finite ale combinatului din Galați. Dealtfel, statisticile canalului arată că 52 - 58% din traficul său anual îl reprezintă minereul de fier și cărbunele pentru Galați. În plus, țara noastră a construit o flotă de împingătoare și barje care asigură un transport sigur și ieftin al minereului. „Mai mult de jumătate din prețul minereului ajuns la furnale reprezintă cheltuielile cu transportul. Afacerea cu materiile prime este o afacere de transport. Optimizând transporturile maritime și fluviale, România a creat o rută eficientă de transport, care oferă un avantaj de competitivitate regională. Pe de altă parte, s-a creat o dependență a terminalelor specializate, a portului și canalului de industria siderurgică” – a explicat Viorel Panait. El a reamintit faptul că Legea concurenței și reglementările europene în materie interzic ca un agent economic să exploateze starea de dependență a altor agenți economici. „O asemenea practică este anticoncurențială și se sancționează cu o amendă de până la 10% din cifra de afaceri pe anul precedent” – a declarat directorul general al COMVEX. Sfidarea României Panait a afirmat că decizia lui ArcelorMittal Galați nu are niciun fundament economic, deoarece prețul plătit pentru aprovizionarea prin Burgas este dublu față de cel plătit prin portul Constanța. „Acest comportament arogant și sfidător este în contradicție cu ceea ce se așteaptă de la un agent economic care, în prezent, administrează o parte importantă din industria pe orizontală a țării noastre” - a spus Panait. El a atenționat că România este cea care achită nota de plată a scăderii traficului în portul Constanța și pe canal, precum și pentru creșterea prețului de transport al minereului și cărbunelui. „În semn de prietenie față de România, ArcelorMittal folosește fără probleme Canalul Bâstroe. Noi am sesizat Ministerul Economiei, Consiliul Concurenței. Așteptăm declanșarea unei investigații privind practicile anticoncurențiale ale ArcelorMittal, pentru ca acestea să înceteze” – a declarat Panait. Sifonarea profiturilor Dumitru Costin a declarat că BNS este „îngrijorat de comportamentul lui ArcelorMittal, de demonstrația de forță față de un număr important de companii românești”. Nu doar cele din portul Constanța sunt afectate, ci și DeltaNav Tulcea, care este dependentă de combinatul de la Galați. Liderul BNS, a amintit faptul că ArcelorMittal Galați a beneficiat de ajutoare de stat în valoare de circa 1,3 miliarde de dolari, în procesul privatizării. El a declarat că va cere autorităților române ca, în raportul de monitorizare privind compania ArcelorMittal Galați, care va fi prezentat Comisiei Europene, să se prezinte și comportamentul ei față de alte firme românești. „Acest grup, ca și alte multinaționale, profită de faptul că, în România, nu este reglementată problema prețului de transfer. Asta le permite să joace cu prețuri diferite în interiorul grupurilor lor și să sifoneze profiturile în zonele ce le sunt mai convenabile. Informațiile și documentele pe care le deținem arată că ArcelorMittal utilizează cocs, în producția din România, la un preț mai mare decât al celui fabricat în țara noastră, în condițiile în care salariații din cocserie sunt trimiși în șomaj și în șomaj tehnic. Nu există niciun temei economic să introduci în fluxul de fabricație un produs mai scump decât cel pe care îl poți produce în România. Am întreaga disponibilitate ca împreună cu colegii din sindicate și cu patronatele să întreprindem un demers comun către Comisia Europeană, către comisarul european pentru concurență, Neelie Kroes, precum și către autoritățile naționale. Îmi arăt întreaga disponibilitate pentru a media cât mai repede o întâlnire, la Bruxelles, cu doamna comisar, pentru a prezenta, pe bază de documente, cum stă situația în România cu acest jucător extrem de puternic și de abil.”