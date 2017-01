Portuarii protestează, astăzi, la uşa ministrului Orban

Portuarii protestează, astăzi, la ușa ministrului Orban

Ministrul transporturilor, Ludovic Orban, nu are două vorbe la un loc – spun sindicaliștii. Cu câteva zile înainte, îi declara lui Dumitru Costin, președintele Blocului Național Sindical, că a fost indus în eroare de subordonați, care i-au spus că partenerii sociali sunt de acord modificările aduse OG 22/1999. Ieri, când l-a primit la discuții pe liderul Federației Naționale a Sindicatelor Portuare, Petre Costel, șeful transporturilor românești a întors-o ca la Ploiești. El a declarat că votul comisiei de dialog social este doar consultativ. În traducere liberă, aceasta înseamnă că ministrul poate să nu țină cont de propunerile și solicitările sindicatelor și patronatelor, dacă așa vor mușchii lui. Orban a tratat cu superficialitate întâlnirea cu liderul sindical. Avea biroul plin cu alte personaje, semn că vroia să scape cât mai repede de reprezentantul portuarilor. Ministrul a evitat să se angajeze într-o discuție pe textul legii. În zadar a încercat Petre Costel să conducă convorbirea spre o tratare serioasă, aprofundată a problemei muncii în porturi și să ofere soluții. Liderul sindical a părăsit biroul ministrului total dezamăgit, constatând că a pierdut timpul de pomană. „Vom solicita Organizației Internaționale a Muncii să ne spună pe cine recunoaște ca autoritate în domeniul muncii, în România și dacă Ministerul Transporturilor are competențe în acest domeniu. În opinia noastră, organizarea muncii în porturi ar trebui să fie atributul Ministerului Muncii. Eu constat că, până acum, nu am avut partener de dialog și tocmai de aceea nu facem nici un pas înainte” – a declarat liderul FNSP. Astăzi, 400 de sindicaliști de la toate unitățile portuare din Constanța au plecat, în zori, spre București, cu 8 autocare și două microbuze. Lor li se alătură alți 70 de portuari din Brăila și colegi din BNS și de la Metrou. La ora 11, începe acțiunea de pichetare a Ministerului Transporturilor. „Vom depune o scrisoare de protest – spune Petre Costel. Dacă ministrul vrea să se întâlnească cu noi, bine, Dacă nu…. Ne-am lămurit care este politica lui: dezinteres total. Suntem deciși să întrerupem lucrul în porturi, pe data de 15 octombrie. Nu protestăm doar față de modificarea OG 22/1999 și legiferarea muncii la negru. Printr-un ordin al ministrului transporturilor au fost nedreptățiți cei ce lucrează în cadrul Autorității Navale Române. Până de curând, activitatea lor în cadrul instituției era luată în considerație la reconfirmarea brevetelor. Acum, li s-a luat acest drept și sunt puși să dea examene, ca și cum nu ar lucra în domeniu. De asemenea, salarizarea lucrătorilor Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare este foarte proastă.”Ministrul transporturilor, Ludovic Orban, nu are două vorbe la un loc – spun sindicaliștii. 