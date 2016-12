Portuarii constănţeni, audiaţi la Camera Deputaţilor

Portuarii constănțeni, audiați la Camera Deputaților

Astăzi, 17 martie 2015, începând cu orele 13, la comisia pentru transporturi a Camerei Deputaților, are loc o întâlnire între membrii acesteia, reprezentanții Ministerului Transporturilor, ai CN APMC, Organizației Patronale „Operatorul Portuar” și ai sindicatelor portuare.Din partea organizației patronale vor participa Viorel Panait, Corneliu Idu, Gabriel Comănescu, Niculae Dușu, Laurențiu Mironescu, Sorin Greavu, Teodor Bolocan, Dumitru Carapiti, avocații Lucian Danilescu și Anca Mirauță, iar din partea FNSP - Mircea Burlacu.Întrebat ce așteptări are de la această reuniune, Viorel Panait - președintele Organizației Patronale „Operatorul Portuar”, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”: „Vrem să ne facem auziți. Portul Constanța nu este al administratorului său, este al statului și națiunii române. Este o platformă economică de interes național și european. De aceea, glasul comunității portuare trebuie să se facă auzit. Ministerul Transporturilor și CNAPMC nu mai trebuie să ia decizii fără să țină cont de operatorii portuari, de proprietarii de mărfuri, de comunitatea portuară în ansamblu. Noi am propus vreo trei ani la rând înființarea unor clustere pe grupe de mărfuri, care să furnizeze informațiile strict necesare pentru fundamentarea deciziilor ministerului și administrației portuare. Nu s-a dorit acest lucru, pentru că se refuză transparența. Vom prezenta toate problemele care frământă comunitatea portuară în fața comisiei parlamentare, cu credința că se vor găsi soluții pentru rezolvarea lor.”