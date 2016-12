Portuarii au primit lovitura de graţie

Portuarii au primit lovitura de grație

În prima zi de lucru din luna septembrie 2013, docherii și mecanizatorii din porturile românești au fost înștiințați de Ministerul Muncii că locurile lor de muncă nu mai sunt încadrate în condiții speciale. Măsura va fi aplicată din momentul modificării Legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.Lucrătorii portuari sunt negri de supărare. Schimbarea peste noapte a încadrării locurilor de muncă le afectează grav interesele. Oamenii pierd sporul salarial lunar de 25%, cele 6 zile de concediu în plus și vor ieși la pensie la 65 de ani, în loc de 52 de ani.În schimb, angajatorii vor ieși în câștig. Nu vor mai plăti sporul de 25% și drepturile pentru cele 6 zile de concediu de odihnă, iar în locul contribuției de 30,8% la asigurările sociale, cât achitau pentru condiții speciale de muncă, vor plăti o cotă de 20,8%, corespunzătoare condițiilor de muncă normale.Statul pe de o parte pierde, iar pe de altă parte, are de câștigat. Este greu de spus dacă, pe ansamblu, iese în pagubă sau câștig. Bugetul de stat și bugetele asigurărilor de sănătate vor primi mai puțini bani de la docheri, proporțional cu reducerea veniturilor lunare. În schimb, în perspectivă, statul va face economii la bugetul asigurărilor sociale. Va economisi pensia cuvenită unei perioade de 13 ani pentru fiecare docher, iar dacă lucrătorul crapă înainte să apuce vârsta de 65 de ani, economia este și mai mare.La data de 1 noiembrie 2011, la nivel național, doar 48.469 de lucrători dintr-un număr de 263 de unități mai erau încadrați în condiții de muncă speciale.În ultimul deceniu, statul a pus o continuă presiune pe agenții economici, obligându-i să aducă îmbunătățiri condițiilor de lucru. Există posibilitatea legală ca societățile care nu își normalizează condițiile de muncă să fie sanc-ționate contravențional și să se dispună întreruperea sau suspen-darea imediată a proceselor de muncă atunci când se constată o stare de pericol grav și iminent de accidentare sau de îmbolnăvire profesională pentru lucrătorii care își desfășoară activitatea în asemenea locuri.În 2012, Ministerul Muncii a reluat procesul de obținere a avizului pentru încadrarea în condiții de muncă speciale. În acest scop, angajatorii interesați aveau dreptul să solicite efectuarea expertizelor tehnice la locurile de muncă pentru care se solicita reevaluarea și să suporte costurile aferente acestui serviciu.În județul Constanța, cele mai multe locuri de muncă încadrate în condiții deosebite, în care activau între 1.500 și 2.000 de lucrători, erau pe platforma portului Constanța.Tema condițiilor de muncă speciale a fost, dintotdeauna, un măr al discordiei între sindicate și patronate, întrucât este vorba de foarte mulți bani pentru plata drepturilor salariale suplimentare. Pe de altă parte, îmbunătățirea condițiilor de muncă este și ea costisitoare. Multe companii de operare portuară au preferat să investească, chiar și în anii de criză, în scule, dispozitive, mașini și utilaje, tehnologii noi, în echipament de lucru și de protecție, pentru a asigura condiții de muncă mai bune.Ce efecte va avea schimbarea încadrării locurilor de muncă asupra industriei portuare? Pentru început, profitabilitatea ei va crește, ca urmare a reducerii cheltuielilor cu salariile și impozitele aferente, dar mai târziu nu se știe ce se va mai întâmpla. Procesul de îmbătrânire a forței de muncă portuare - evident în prezent - se va accentua cu fiecare an care trece. Odată cu înaintarea în vârstă, productivitatea muncii docherilor și mecanizatorilor scade și, în același timp, crește riscul producerii accidentelor de muncă. Studiile privind acest fenomen demonstrează că frecvența accidentelor este mai mare la vârstele înaintate.Reducerea substanțială a avantajelor salariale și a celor legate de pensionare va face ca meseriile de docher și mecanizator să își piardă atractivitatea. Este de așteptat ca, pe viitor, companiile portuare să găsească tot mai greu tineri care să dorească să se califice în aceste meserii. Angajatorii vor ajunge să-și fure unul altuia lucrătorii, oferind salarii tot mai mari. Astfel de cazuri s-au mai văzut în perioada creșterii economice. Operatorii portuari câștigă astăzi, dar mâine vor pierde. Când munca docherilor nu este bine plătită, toată lumea are de suferit în cele din urmă.