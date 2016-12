Portuarii au câştigat că n-au ascultat de japonezi

1

Istoria Constantei

Daca nu stiati la Constanta a existat BURSA cladirea este in picioare si acum linga centrala electrica aportului , mai exact, liga silozurile lui Anghel Salgni. Cine sa ceara acest lucru gasac de semianalfabeti de la CJ sau CL?cred ca CL ar trebui sa se zbata sa se faca Bursa de cereale la Constanta, in caz contrar o s-o vedem la Braila. Asta pentru domnul ziarist care-l lauda si pe fostul seminalfabet de la Oil Terminal din perioada lui Boc, care polua terenuri si bazine portuare la greu, strazi(Justitiei)asta ca sa scrie si despre nesimtire celor de la mediu si ONG-uri care papa bani pentru mediu.