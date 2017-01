„Portnews” îi face publicitate terminalului petrolier de la Midia

Sub titlul „Un nou terminal petrolier în regiunea Mării Negre“, Agenția de știri „Portnews” a dedicat un articol investiției de la Midia Marine Terminal. În materialul de presă se prezintă următoarele informații: Portul Midia, satelitul portului Constanța (din România), a fost cuplat la schema de transport a țițeiului din Kazakhstan. În acest an, un nou terminal petrolier a intrat în funcțiune la Midia. El aparține Grupului Rompetrol, parte a lui JSC NK „KazMunaiGas”. Compania din Kazakhstan a cumpărat 75% din Rompetrol în 2008, cu 1.650 milioane de dolari. Partea kazahă a declarat că va utiliza această achiziție pentru a se muta pe piața din Europa. Terminalul de la Midia a fost pus în funcțiune și a primit prima navă la începutul lui 2009. El va asigura materie primă pentru două rafinării din România, care aparțin Grupului Rompetrol și aprovizionează cu produse Europa Centrală și de Est. Terminalul poate primi tancuri petroliere de până la 165.000 tdw. În viitor, capacitatea terminalului va atinge 24 milioane de tone pe an. Pasul următor al Grupului Rompetrol este creșterea capacității de stocare a țițeiului la baza din Petromidia, de la 0,5 milioane de tone la 1,5 milioane de tone.