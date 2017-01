Portcontainerul de 4.860 TEU „MSC Carmen” a primit botezul

Compania mixtă româno – sud coreeană „Daewoo - Mangalia Heavy Industries” a intrat într-o nouă etapă de dezvoltare. Suprafața șantierului naval s-a extins cu circa 25%. Pe teritoriile achiziționate au apărut hale și platforme de producție, iar altele urmează să fie construite. Compania are nevoie ca de aer de noi capacități de producție. Piața construcțiilor de nave este foarte bună, iar numărul comenzilor depășește forțele industriei navale. Cel puțin cinci – șase ani de acum înainte, contractele vor curge gârlă. Cine investește rapid profită de momentul excepțional. Șapte nave pe an „Daewoo – Mangalia” are capacitățile de producție ocupate până la sfârșitul anului 2011, cu contracte, afirmă directorul de marketing Paul Ilicenco. Pentru acest an și-a programat să livreze șapte nave. Este vorba de trei portcontainere de 4.860 TEU și alte patru, de 6.000 TEU. Primele două portcontainere de 4.860 TEU au fost predate partenerilor de contract. Cel de al treilea, „MSC Carmen”, urmează să părăsească șantierul naval în curând. Ieri, în prezența nașei Carmen Stalano, a reprezentanților armatorului „NSB”/„Gebab” și a numeroși invitați, gigantul de oțel a primit botezul. „MSC Carmen “ este cea de a șaptea navă dintr-o serie de doisprezece, construite pentru companiile „MSC”, „NSB”, „Gebab” și „Conti”. Proiectul este un portcontainer de tip panamax, care poate transporta 4.860 containere de 20 picioare unități echivalente. Caracteristicile sale sunt următoarele: lungimea - 275 m, lățimea - 32,2 m, înălțimea - 21,5 m, pescajul – 12 m. Nava este dotată cu un motor principal B & W și atinge o viteză de croazieră de 24 noduri. Clasificarea este asigurată de societatea „Germanischer Lloyd”. Contractul de construcție a fost semnat pe 22 februarie 2005. Prima tablă a fost debitată pe 20 noiembrie 2006, chila a fost așezată pe data de 12 martie 2007, iar lansarea la apă a avut loc pe 21 octombrie 2007. Import de lucrători În ciuda experienței acumulate la celelalte nave din serie, realizarea portcontainerului „MSC Carmen” nu a fost lipsită de dificultăți. „Pe timpul construcției sale ne-am confruntat cu fenomenul migrației forței de muncă. Drept urmare nu am putut scurta ciclul de fabricație, așa cum ne-am fi dorit. Am fost nevoiți să aducem forță de muncă de la șantierul mamă, din Coreea de Sud. Este vorba de peste 100 de muncitori de la Okpo” – a relatat Paul Ilicenco. Gemal Memetcea, directorul resurselor umane, a afirmat că „Daewoo – Mangalia” are 4.000 de angajați proprii, la care se adaugă cei 2.500 de lucrători ai subcon-tractorilor. Pentru soluționarea crizei de forță de muncă, șantierul naval este nevoit să utilizeze lucrători străini. Numărul acestora se ridică la circa 300 de persoane, provenite din Coreea de Sud, China, Vietnam și Republica Moldova. În curând vor sosi alți lucrători din Sry Lanka și Vietnam. v v v Șantierul naval pare că se sufocă de prea mult lucrări. În hale, pe platformele de montaj și în docuri nu ai unde să arunci un ac. Un număr de șapte nave se află în diferite faze de con-strucție. Este vorba de un portcontainer de 4.860 TEU, cinci portcontainere de 6.000 TEU și un bulk-carrier de 180.000 tdw. „Daewoo – Mangalia” va construi opt nave de 180.000 tdw pentru companii din Germania. Prima va fi livrată în 2009.