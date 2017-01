Porcii vor fi tăiaţi după tradiţie, de Crăciun

Porcii vor fi tăiați după tradiție, de Crăciun

România rămâne deficitară și în acest an la capitolul sacrificărilor animalelor prin asomare. Uniunea Europeană a cerut încă de la sfârșitul anului 2007 ca fermierul român să adopte noua metodă prin care sistemul nervos este distrus, iar animalul nu mai simte durerea. Există însă foarte puține cazuri în care norma comunitară este respectată, potrivit Direcției Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Constanța. „Au fost multe încercări de a aplica norma, însă niciuna nu a fost dusă la bun sfârșit. În 2007, s-a hotărât ca medicii veterinari să achiziționeze asomatoarele (n.r. - pistol care funcționează pe baza unui arc electric), însă ei nu le-au cumpărat pentru că le țineau degeaba. În 2008, a apărut un proiect prin care administrațiile locale puneau la dispoziție fondurile pentru asomatoare. Nu s-a mai auzit nimic. Până în prezent, nicio primărie nu a sunat la noi să se intereseze cum se pot achiziționa pistoalele pentru animale”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, Gheorghe Dincă, directorul coordonator al DSVSA Constanța. Potrivit instituției, personalul insuficient, ignoranța fermierilor, dar și prețurile destul de ridicate fac din asomare un vis îndepărtat pentru România. „Practic, o direcție județeană ar trebui să facă față unui volum impresionant, în perioada de dinainte de Crăciun. În Constanța, avem zece circumscripții. O circumscripție are în administrare mai multe localități. Câțiva medici veterinari nu se pot ocupa de sute de animale sacrificate, în interval de câteva zile. În plus, un asomator costă de la 200 euro în sus și nu poate fi procurat de oricine, pentru că este o armă”, a explicat Gheorghe Dincă. Există destule cazuri în care direcțiile sanitare veterinare județene au cumpărat un număr mare de asomatoare și nu au avut ce face cu ele. „Porcii vor continua să fie sacrificați în mod tradițional. În primul rând, asomarea, dacă nu ai instrumentele necesare, trebuie să o faci la un medic veterinar și operațiunea costă câțiva euro. S-a pus acum ceva timp problema ca primăriile să construiască spații speciale, unde animalele să fie sacrificate în condiții europene, însă din nou, nu s-a concretizat nimic. Nu avem ce face decât să le reamintim medicilor ce de făcut în această perioadă”, a mai spus directorul DSVSA Constanța. Anul trecut, în decembrie, 2.182.000 de porci au fost sacrificați, la nivel național, potrivit Institutului Național de Statistică. Greutatea medie a porcilor, în aceeași perioadă, a fost de 121 kilograme pe cap de animal.