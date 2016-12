Ponta ne pregăteşte un buget de calvar pentru 2014

Ponta ne pregătește un buget de calvar pentru 2014

Cei ce se plâng de anul 2013, susținând că a fost dificil pentru economie și populație, nu știu ce vorbesc. Greul de acum încolo urmează. Guvernul Ponta are grijă să facă din 2014 un an de calvar. Potrivit proiectului bugetului de stat pe 2014, populația și agenții economici vor fi obligați să contribuie cu 2,74% mai mult, la bugetul de stat, decât în 2013. Guvernul Ponta vrea să scoatem din buzunare 100,869 miliarde lei. Ce înseamnă această sumă pentru contribuabilul român? Dacă o raportăm la populația stabilă a țării (recenzată în 2011), de 20.121.641 de locuitori, rezultă că fiecare dintre ei va achita, în medie, direct sau indirect, 5.013 lei la bugetul de stat. La această sumă se adaugă contribuțiile la asigurările sociale, de sănătate, la fondul de pensii și la bugetele locale. Când a prevăzut nivelul de 100,869 miliarde lei al veniturilor bugetare, Ministerul Finanțelor Publice a ținut cont de o serie de realități fiscale. Dintre cei 20.121.641 de locuitori, cel puțin 2,5 milioane, muncesc în străinătate și, deci, contribuie prea puțin la bugetul statului. O categorie profesională largă, de circa 1,5 milioane de lucrători la negru, se sustrage de la plata impozitelor directe. Cel puțin 30% din veniturile din impozite și taxe nu ajung în visteria statului, ci în conturile evazioniștilor. Ca urmare, greul alimentării bugetului de stat va cădea pe spinarea celor 4.371.600 de salariați înregistrați cu contracte de muncă, a angajatorilor lor și a celor 5.286.900 de pensionari. Ei trebuie să acopere, direct sau indirect, și partea de venituri care nu se plătește sau se fură din bugetul de stat. În aceste condiții grele pentru contribuabilii sărăciți, Guvernul Ponta își propune să cheltuiască mai mult decât veniturile încasate din taxe și impozite, peste nivelul anului 2013 și să îndatoreze și mai mult țara.Pentru 2014, sunt prevăzute cheltuieli în sumă de 119,197 miliarde lei, cu 2,44% mai mari decât în anul precedent și cu 0,83% peste nivelul veniturilor ce vor fi încasate. Deficitul de 18,328 miliarde lei va fi acoperit din împrumuturi, care vor trebui achitate tot de către contribuabili. Cum vor fi asigurate veniturile bugetare de 100,869 miliarde lei? Proiectul nu face nicio referire la surse. Oare de la ce premise pornește Guvernul Ponta atunci când își propune să obțină, din taxe și impozite, venituri cu 2,74% mai mari? Cât la sută din acest spor se bazează pe creșterea econo-mică, a numărului locurilor de muncă și a con-sumului, cu cât va contribui lupta împotriva evaziunii fiscale și muncii la negru și cât rezultă din creșterea fiscalității? Proiectul ar fi trebuit să fie transparent, să prezinte clar gândirea economică de la care a pornit și în funcție de care se face finanțarea bugetului. Or, tocmai acest element definitoriu pentru politica economică și fiscală a statului lipsește. Motivele lipsei de transparență sunt lesne de înțeles. Guvernul Ponta nu poate declara pe șleau că întreaga sa filosofie bugetară se reduce la o singură idee: creșterea fiscalității. În 2014, vor fi introduse taxa forfetară, acciza suplimentară, de 10 eurocenți pe litrul de combustibil, impozitarea construcțiilor speciale (stâlpi, parcări, garduri, coșuri de fum, căi ferate, linii de tramvai, platforme, magazii etc.), vor crește accizele și redevențele, impozitele locale vor fi indexate cu până la 20%, iar tarifele și amenzile de tot felul, mai ales cele rutiere, vor fi majorate. Din banii contribuabililor, vor fi alimentate, în continuare, găurile negre ale economiei de stat. Spre exemplu, se propune un transfer de 850 milioane lei în contul Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” SA, pentru plata obligațiilor sale la buget și a împru-mutului la BERD. Unica măsură de stimulare a economiei o reprezintă alocarea unei sume de 250 milioane de lei pentru acordarea ajutoarelor de minimis destinate investițiilor realizate de IMM-uri. Este ca și cum i-ai administra o aspirină unui bolnav de cancer, ajuns în ultima fază.