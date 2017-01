Poliţiştii vă vor scana maşinile din mers pentru a verifica rovinietele

Laser, frate…

Polițiștii vă vor scana mașinile din mers pentru a verifica rovinietele

Începând de astăzi, 1 octombrie, nu vor mai fi eliberate roviniete auto-colante, tariful de utilizare a drumurilor urmând să fie achitat numai prin intermediul unui sistem informatic. Emiterea, monitorizarea și con-trolul rovinietei se vor realiza printr-un sistem ce permite achitarea tarifului de utilizare prin mijloace informatice, gestiunea datelor privind vehiculele cu drept de utilizare, monitorizarea și controlul achitării tarifului de utilizare. Tariful de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România se aplică din 1 iulie 2002. Până ieri, la achitarea tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale din România li se elibera utilizatorilor un autocolant, rovinieta matcă-cupon, pe care aceștia aveau obligația de a-l aplica pe parbrizul vehiculului. Potrivit ministerului, nu există o bază de date actualizată on-line astfel încât la controlul efectuat în trafic de personalul cu atribuții de control acesta nu are certitudinea că rovinieta aflată la bordul vehiculului este conformă. Astfel, potrivit Ministerului Transportului, s-a constatat că foarte mulți utilizatori nu achită acest tarif, „ceea ce are impact asupra programelor de lucrări de modernizare și dezvoltare a rețelei de drumuri naționale, lucrări ce au ca sursă de finanțare și veniturile proprii realizate de CNADNR din încasarea tarifului de utilizare”. Nimeni nu mai scapă Introducerea acestui sistem și a conceptului de rovinietă electronică va permite, potrivit ministerului, eliminarea autocolantului matcă - cupon. Utilizatorul va primi numai documentul de plată din partea distribuitorilor sau o confirmare care atestă tranzacția, în cazul în care plata se efectuează prin internet achitarea. Acest sistem va face posibilă contro-larea în mod automat a tuturor vehicu-lelor, prin identificarea automată vizuală a numerelor de înmatriculare (numai imaginea din zona numerelor de înmatriculare), înregistrată la momentul tranzitării, poziția geografică de unde s-a făcut înregistrarea, precum și controlarea în teren. Rovinieta electronică reprezintă un sistem de plată și verificare a existenței plății taxei de drum prin inter-mediul unui cip înregistrat într-un sistem electronic de urmărire. În plus, atunci când toate rovinietele vor fi înregistrate în baza de date, polițiștii vor cunoaște care mașină are rovinieta valabilă, tastând numărul de circulație al vehiculului. Amendă, despăgubiri și talon reținut pentru neplata rovinietei De asemenea, Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România (CNADR) reamintește șoferilor că dacă circulă fără rovinietă riscă să rămână cu buzunarele goale și fără certificat de înmatriculare. După introducerea rovinietei electronice, șoferii fără documentele care atestă plata acesteia vor fi nevoiți să achite CNADNR despăgubiri în funcție de tipul vehiculului, respectiv între 28 și 1.210 euro, și amenzi cuprinse între 250 și 4.500 de lei. Odată cu aplicarea amenzii contravenționale, șoferilor li se va reține certificatul de înmatriculare a vehiculului până la prezentarea dovezii de achitare a rovinietei.