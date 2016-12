Poliţia Transporturi îi bagă pe operatorii portuari la cheltuială

Poliția Transporturi îi bagă pe operatorii portuari la cheltuială

Serviciul de Poliție Transporturi Maritime le-a transmis agenților economici portuari următoarea adresă: „Ca urmare a faptului că arterele de circulație din portul Constanța intră sub incidența OUG 195/2002 cu modificări ulterioare, vă rugăm să vă conformați prevederilor ordonanței, respectiv autovehiculele instituției să fie înmatriculate, să posede poliță de asi-gurare obligatorie RCA, iar conducătorii vehiculelor să posede permis de conducere corespunzător categoriei vehiculului.”Întrucât adresa nu aduce nicio precizare în plus, unii dintre operatorii portuari au înțeles că, de acum înainte, cerințele OUG 195/2002 vor trebui îndeplinite de toate vehiculele utilizate în transportul uzinal, respectiv: electrocare, motostivuitoare, tractoare, trailere, macarale auto etc.„Transportul pe platforma portuară a fost considerat dintotdeauna ca fiind uzinal. Nici pe vremea comunismului, când traficul de mărfuri era mai intens și circulau mai multe utilaje și mijloace de transportat și ridicat prin port, nu s-a cerut ca motostivuitoarele, trailerele sau macaralele auto să fie înmatriculate și să aibă RCA. Ajung să cred că statul nu știe ce să mai facă să-i stoarcă de bani pe agenții economici și se folosește de ambiguitățile legislației rutiere. Este pentru prima oară în istoria acestui port când se întâmplă așa ceva” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, managerul unei societăți de operare portuară, sub protecția anonimatului.Cât de întemeiate sunt temerile și criticile agenților economici? Se aplică sau nu prevederile OUG 195/2002 la tot ce mișcă pe roți în curtea lor?Să pornim analiza chiar de la definițiile cuprinse în actul normativ menționat:„- drum public - orice cale de comunicație terestră, cu excepția căilor ferate, special amenajată pentru traficul pietonal sau rutier, deschisă circulației publice; drumurile care sunt închise circulației publice sunt semnalizate la intrare cu inscripții vizibile;- autovehicul - vehiculul echipat cu motor în scopul deplasării pe drum. Troleibuzele și tractoarele rutiere sunt considerate autovehicule. Mopedele, vehiculele care se deplasează pe șine, denumite tramvaie, tractoarele folosite în exploatările agricole și forestiere, precum și vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucrări, care se deplasează numai ocazional pe drumul public, nu sunt considerate autovehicule.”Din aceste două definiții rezultă clar următorul lucru: orice electrocar, motostivuitor, tractor, trailer, macara auto etc. care iese de pe drumurile închise circulației (respectiv din sectoarele de lucru) și intră pe drumurile publice portuare ceva mai des, nu doar ocazional (frecvența până la care deplasarea poate fi considerată ocazională nu este precizată în lege) va trebui să respecte cerințele OUG 195/2002.Pentru cei ce nu știu, trebuie precizat că portul Constanța, în ansamblul său, este o platformă industrială, care a fost împărțită și închiriată agenților economici. Fiecare dintre ei deține unul sau mai multe sectoare de lucru situate la distanțe mai mici sau mai mari unul de altul, legătura dintre ele făcându-se pe drumurile publice.Un agent economic își folosește flotila de utilaje de ridicat și transportat la mai multe puncte de lucru în aceeași zi. Inevitabil, acestea se vor deplasa pe drumurile publice portuare pentru a ajunge de la un punct de lucru la altul.Dacă e să se aplice legea, fără a se mai ține cont de specificul portului, ca și până acum, operatorul portuar va fi obligat să înmatriculeze respectivele mijloace de ridicat și transport uzinal, să le facă asigurarea obligatorie RCA. În plus, conducătorii lor sunt obligați să obțină permisul de conducere corespunzător categoriei vehiculului.În aceeași situație se vor afla și cei ale căror magazii de depozitare a mărfurilor se află la marginea drumurilor publice. Motostivuitoarele lor pătrund zilnic câțiva metri pe respectivele drumuri, pentru manevre.