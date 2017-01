Pogramul de burse naţionale „UNESCO L’Oréal Pentru femeile din ştiinţă“ a atras 59 de concurente

Pogramul de burse naționale „UNESCO L’Oréal Pentru femeile din știință“ a atras 59 de concurente

Un număr de 59 de dosare au fost depuse în cadrul primei ediții a programului de burse naționale „UNESCO L’Oréal Pentru femeile din știință”. Au intrat în competiție reprezentante ale științei, din orașe precum: București, Cluj Napoca, Constanța, Craiova, Iași, Oradea, Satu Mare, Timișoara, Târgoviște și Târgu-Mureș. “Ne bucură foarte mult interesul manifestat de tinerele cercetătoare din România încă de la prima ediție a programului, și sperăm ca toate femeile din domeniul științei să fie încurajate de acest demers. Așteptăm cu deosebit interes să parcurgem proiectele propuse și sunt sigur că alegerea câștigătoarei nu va fi una ușoară” a declarat Șerban Ursu, secretar general al Comisiei Naționale a României pentru UNESCO. În prezent, are loc etapa de jurizare, care se va încheia la sfârșitul lunii aprilie. Juriul este format din reprezentanți ai instituțiilor partenere ale programului: Comisia Națională a României pentru UNESCO, Academia Română și Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică. Programul inițiat de UNESCO și Grupul - L’Oréal se desfășoară pe trei niveluri: premiile internaționale anuale, acordate la nivel internațional, pentru cinci cercetătoare care au înregistrat rezultate remarcabile în domeniul cercetării (în valoare de 100.000 USD fiecare); bursele internaționale acordate unui număr de 15 cercetătoare, în fiecare an, în urma înregistrării cercetătoarelor în program și selecției realizate de un juriu prestigios, format din laureați ai premiului Nobel; bursele naționale, prin care țările în care Grupul - Oréal își desfășoară activitatea recompensează, la nivel de țară, activitatea femeilor cercetător, în parteneriat cu UNESCO și alte instituții de prestigiu din țara respectivă. La aceste burse participă tinerele cercetătoare aflate în perioada doctoratului sau post-doctoratului. Programul „UNESCO L’Oréal Pentru femeile din știință” se derulează în România începând cu data de 10 noiembrie 2009 și se va încheia la începutul lunii iunie 2010, odată cu acordarea oficială a bursei. Pentru primul an al programului, bursa de studiu, în valoare de 42.000 de lei, va reveni unei tinere cercetătoare a cărei activitate se desfășoară în domeniul științelor vieții. Bursa privată va fi utilizată pentru derularea de activități de cercetare științifică, pe lângă un institut de cercetare din România.