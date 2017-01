Pluguşorul de la mare

Plugușorul de la mare

Aho, aho, copii și frați, Stați puțin și m-ascultați! Am venit cu un vapor Și-adusei un plugușor. Acostai în bătătură, Să vă trag o arătură. Pentr-o brazdă prin mâncare, Înfruntai furtuni pe mare. Traversai oceanele Să vă ar budanele. Ia mânați, măi, marinari La casă de gospodari! De parâme trageți iute, Că a scos gazda o bute De vin roșu, dobrogean Și fripturi muiate-n hrean! Băi, semințe de pirați, Stop mașina și-ascultați! Navigam cu un cargou Când văzui, printr-un hublou, Anul Nou pe un barcaz. Purta haine cu ceapraz. Era un an barosan, Cu trese de căpitan. Ancorase într-un port Să ia marfă de import: Un hambar de sănătate, Că-i mai bună decât toate, Cinci paleți de fericire, Un container cu iubire, Și-o coțadă de belșug! Trageți, marinari, de plug! Sunați grabnic din sirene, Că navigă foamea-n vene! Adă, gazdă, răcitura Friptura și murătura! Ne mușcă setea de buză, Scoate țuica din cambuză! Măi, puiandri de rechin, Înțărcați cu vin pelin, Când trecui de Dardanele Văzui nava cu belele, Burdușită cu… nasoale, Cu minciuni electorale. Avea marfă de scandal, Cât pentru un cincinal, Blocaje cu viramente, Inflație, falimente. Era încărcată… full, Ancorată la Stambul. L-a rugat pe Noul An Să îi fie căpitan. Anul Nou s-a supărat Și a pus-o pe uscat! Hai, mai iute, marinare, Toarnă șnapsul în pahare Ori rachiu de corcodele, Că ne suflă setea-n vele! Trageți plugul prin ogradă, C-a sosit norocu’n radă! Trageți-l mai apăsat, Că deja a acostat! Și-o să ne umple de bani, La anul și la mulți ani!