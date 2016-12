„Plevuşca“ evaziunii fiscale nu scapă de frecat… Parchetul

„Plevușca“ evaziunii fiscale nu scapă de frecat… Parchetul

Fiscul s-a făcut al dracului! E tot mai greu să faci o manglă cu TVA, cu impozitul pe profit, că te dibuie. Bietul administrator de firmă nu mai poate înregistra pe cheltuielile societății nici mașina amantei, nici yactul personal, nici vacanța la Monte Carlo. Nu mai ține nici șmecheria cu facturile false, nici cea cu operațiunile comerciale fictive ori cu firmele fantomă. Inspectorii fiscali sunt unși cu toate alifiile și au un miros extrem de fin. Le e suficientă o boare de evaziune fiscală dinspre documentele contabile ale firmei, ca să descopere tărășenia.Chiar dacă astăzi ești administrator cuminte, pentru o găinărie de acum patru ani ajungi să dai socoteală. Chiar și o evaziune minoră, de câteva sute de lei, te poate aduce în fața justiției.Administratorul lui „Amvi – Trans” SRL, din Eforie Sud, a fost dat pe mâna procurorilor pentru numai 988 lei. Firma are ca obiect de activitate declarat „Transporturi rutiere de mărfuri”. În luna iulie 2011, inspecția fiscală din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice Constanța i-a verificat activitatea din 2007 (deci cu un an înainte de prescripție). În vraful de documente ale firmei, oamenii fiscului au descoperit o factură înregistrată pe cheltuieli, în sumă de 3.845 lei. Fusese emisă pe numele său de „Alex Cons” SRL, din Sighișoara. Inspectorii au stabilit că factura nu are la bază operațiuni reale și că toată manopera a fost făcută pentru a nu vira la bugetul statului suma de 731 lei TVA. La aceasta, au adăugat 248 lei - majorări de întârziere și 9 lei - dobândă. Pentru numai 988 lei în total, administratorul va deveni clientul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța.Exemplul acesta spune foarte multe despre noua atitudine a Fiscului față de evaziunea fiscală. Nu sunt vânați doar „rechinii”, maeștrii ingineriilor financiare de sute de mii și milioane de euro, ci și „guvizii”, „hamsiile”, „plevușca” evazionistă.Tot în luna iulie 2011, inspectorii fiscali au verificat activitatea din perioada 19.11.2010 - 31.03.2011 a firmei „Lilcom Vlad SRL”, din Constanța, având ca obiect principal de activitate „Comerțul cu ridicata al aparatelor electrice, de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor”. Controlul a stabilit că aceasta s-a aprovizionat cu marfă (materiale) de la: „Onyx Liv Impex” SRL București, în valoare totală de 34.441 lei; „Vallor Impex Com”, București - 4.962 lei; „Comat Construct Resort” SRL, Constanța - 289.891 lei. Problema e că respectivele societăți erau inactive. Pe de altă parte, nu au putut fi prezentate avize de însoțire a mărfii, prin care să se facă dovada efectuării operațiunii sau intrării în gestiune.Inspectorii fiscali au tras concluzia că firma verificată și-a umflat cheltuielile cu operațiuni comerciale fictive și, prin aceasta, a diminuat valoarea creanței fiscale cu suma de 105.861 lei, reprezentând TVA și impozit pe profit, la care se adaugă majorări întârziere de 19.915 lei. Nota de plată totală către bugetul de stat se ridică la 125.776 lei. În plus, administratorii vor trebui să dea cu subsemnatul la Parchet.