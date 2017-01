Plata TVA la încasarea facturilor, pe agenda electorală

În 1993, Guvernul Văcăroiu a introdus taxa pe valoarea adăugată în locul impozitului pe circulația mărfurilor. Conform practicii internaționale, el a stabilit ca TVA-ul să fie achitat la momentul emiterii facturilor, nicidecum după onorarea lor. Astfel, statul avea nu doar o mai mare garanție a încasării veniturilor, dar obliga economia să susțină bugetul prin credite cu dobândă zero.La acea dată, niciun agent economic nu a protestat. 99,99% din economia românească era în mâna unui singur stăpân. Ar fi însemnat ca statul - patron să critice propria măsură fiscală. Directorii de întreprinderi n-aveau curaj să miște în front și, la drept vorbind, nici nu le prea păsa de acest abuz fiscal și de consecințele lui.Pe măsură ce ponderea sectorului privat în economie a crescut, au început să apară reacții față de modul de plată al TVA-ului. Reprezentanții mediului de afaceri au solicitat tuturor guvernelor ce au urmat Cabinetului Văcăroiu ca reforma sistemului fiscal să includă plata TVA-ului la încasarea facturilor. Vocea patronatului era însă mult prea slabă, întrucât îi lipsea unitatea și organizarea.Recesiunea economico-financiară din 2009 - 2011 a amorsat criza datoriilor suverane. Statul a devenit principalul datornic al economiei și sursa cea mai importantă de blocaj economic. Durata rambursărilor de TVA a ajuns să depășească un an. Numeroase companii care au creditat statul fără dobândă au intrat în faliment.Sub presiunea Uniunii Europene și a organismelor economice internaționale, puterea de la București a fost nevoită să introducă planificarea riguroasă a rambursării TVA-ului către agenții economici și să sporească viteza acesteia. Ceva s-a schimbat, dar nu suficient. Trebuie mers la cauză, la sistemul de plată a taxei. Răul trebuie tăiat de la rădăcină.2012 este an electoral. În asemenea momente se pregătesc reformele fiscale profunde. Pentru a primi sprijinul mediului de afaceri, partidele aflate în competiție sunt gata să ofere ceva la schimb.În anii electorali 2000, 2004 și 2008, patronatul român din sectorul privat era dezbinat și slab organizat. S-a lăsat ușor manipulat de politicieni și s-a ales cu… promisiuni.Între timp, lucrurile s-au schimbat. Astăzi, există confederații patronale puternice, reprezentative, bine organizate, care își cunosc interesele. Cu certitudine că nu se vor mai lăsa trase pe sfoară și vor negocia dur cu partidele politice. Acum e momentul să impună realizarea unei reforme fiscale de substanță.Schimbarea sistemului de plată a TVA-ului are suport în legislația și practica europeană. Potrivit confederației patronale Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România - CNIPMMR, plata TVA la încasarea facturii e reglementată de Directiva europeană 112/2006/CE. Deși măsura nu e obligatorie, ci opțională, ea se aplică, cu unele diferențe, în general pentru întreprinderile mici și mijlocii, în Austria, Belgia, Olanda, Germania, Italia, Polonia, Marea Britanie, Suedia, Slovenia, Estonia.CNIPMMR solicită aplicarea directivei europene de către România și propune un sistem etapizat de plată. În susținerea propunerii, confederația aduce o serie de argumente, printre care:- în mod logic, un impozit se datorează bugetului statului doar atunci când este realizat venitul supus impozitării;- reglementarea plății TVA trebuie să asigure respectarea principiului constituțional instituit de art. 56 alin. (2) din Constituția României, potrivit căruia „Sistemul legal de impuneri trebuie să asigure așezarea justă a sarcinilor fiscale“;- prin aplicarea măsurii se diminuează riscul major de falimentare și decapitalizare a agenților economici, în special a IMM-urilor, crește capacitatea de redresare a acestora, iar blocajul financiar se reduce.