Piraţii somalezi au eliberat nava Victoria şi pe cei 11 români de la bord

Pirații somalezi au eliberat nava Victoria și pe cei 11 români de la bord

Nava Victoria, sub pavilion Antigua și Barbuda, și echipajul de 11 români au fost eliberați de pirații somalezi, în dimineața zilei de 18 iulie 2009, după 2 luni și 13 zile de captivitate. Asistați de EU NAVFOR Bulk-carrier-ul fusese capturat de pirații somalezi, pe data de 5 mai 2009, în apropierea strâmtorii Bab el Mandeb, în timp ce se îndrepta dinspre India spre Arabia Saudită, cu 10.000 de tone de orez la bord. Din echipaj fac parte: Petru Constantin Tinu – comandant, Vasile Mihai Traian – secund, Ruxandra Sarchizian - ofițer punte, Hartin Sarchizian - șef mecanic, Gheorghe Chivescu - ofițer I mecanic, Vasile Ivașcu - șef de echipaj, Stelian Cătrună – timonier, Alecu Chirilă – timonier, Rafail Grancea – marinar, Dumitru Curcă - bucătar și Andrei Ghețu - cadet stagiar (student în anul III la Universitatea Maritimă Constanța). Toți membrii echipajului sunt constănțeni, cu excepția lui Gheorghe Chivescu, care este din Dâbovița, Vasile Mihai Traian, din Prahova, și Alecu Chirilă, din Galați. Navele Brandenburg și Nikiforos Fokas din Forța Navală a Uniunii Europene (EU NAVFOR) au asistat bulk-carrier-ul eliberat în timp ce se îndrepta spre nord, iar un avion de patrulare maritimă a monitorizat zona. Potrivit informațiilor date publicității de EU NAVFOR, Petru Constantin Tinu, comandantul navei Victoria le-a transmis celor de pe Brandenburg că întregul echipaj este bine și că nu este nevoie de asistență medicală. Ministerul german de externe a dat sâmbătă o informație de presă privind eliberarea navei și a celor 11 români. În drum spre un port sigur Cornel Panchici, directorul companiei de crewing „Kru Maritime”, care a furnizat echipajul pentru Victoria, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber” (duminică, 19 iulie 2009): „Am discutat cu comandantul de două ori. Toți membrii echipajului sunt bine. În prezent, nava se îndreaptă spre un port sigur. Acolo va avea loc schimbul de echipaj și toți cei 11 navigatori care au fost în captivitate vor fi aduși acasă în cursul săptămânii viitoare.” La această oră, echipajul de pe Victoria are alimente la nivel de subzistență și apă preparată cu instalația de desalinizare. „Armatorul german s-a comportat în mod profesionist și în ciuda temerilor unora a reușit să elibereze nava. Victoria a fost asigurată inclusiv pentru navigația în zonele infestate de pirați, dar eliberarea unei nave și a echipajului său nu sunt lucruri deloc ușoare” – a afirmat Cornel Panchici. Adrian Mihălcioiu, liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor, a declarat: „Suntem bucuroși că toți cei 11 colegi ai noștri de pe Victoria sunt liberi, sănătoși și că, foarte curând, vor fi în mijlocul familiilor. Așteptăm ca și echipajul de pe Buccaneer, din care fac parte și 5 navigatori români, să fie eliberat. Nu este de dorit să se mai întâmple așa ceva cu vreun marinar. Organizația noastră, împreună cu alte sindicate ale navigatorilor din întreaga lume, a solicitat guvernelor și organismelor internaționale să ia măsuri pentru eradicarea fenomenului pirateriei. Împotriva lui trebuie acționat pe uscat, acolo unde își are rădăcinile economice, politice și sociale. Guvernele trebuie să se solidarizeze împotriva pirateriei și să elibereze mările și oceanele de acest flagel al începutului de mileniu.” Răscumpărare confidențială Cât s-a plătit pentru răscumpărarea navei Victoria și a celor 11 români? Asupra acestui subiect toți cei informați - armator, asigurator, agent de crewing - păstrează tăcerea. Rațiunile sunt de înțeles. Pirateria a devenit o afacere și are propriul mercurial. Orice informație difuzată pe piață, despre sumele cerute și plătite servește ca reper și duce la creșterea pretențiilor altor pirați. Germanii mai au în captivitate o navă - Hansa Stavanger -, care a fost capturată pe data de 24 aprilie 2009, împreună cu echipajul de 24 de oameni. Ei se tem că, dacă s-ar divulga suma plătită pentru Victoria, cei ce o dețin pe Hansa Stavanger ar putea cere mai mult. Unele agenții de presă au aruncat știrea că răscumpărarea în cazul echipajului navei Victoria ar fi fost de 1,8 milioane de dolari. Și, pentru a-i da credibilitate, au pus-o în gura lui Adrian Mihălcioiu. „Nu-i adevărat, n-am făcut nicio afirmație despre valoarea răscumpărării, pentru că nu o cunosc. Nu dispun de această informație” – a precizat liderul SLN. Alte agenții de știri au afirmat că suma de 1,8 milioane de dolari le-ar fi fost divulgată chiar de pirați. Adică, vezi Doamne, după ce au pus mâna pe bani, pirații au sunat la redacții să se laude. Mai lipsea să-i invite pe respectivii ziariști la un banchet, dat în cinstea încheierii cu bine a afacerii. Directorul companiei de crewing „Kru Maritime”, cel care a ținut legătura cu armatorul și echipajul, a confirmat că informațiile despre răscumpărare nu au fost date publicității și că suma va rămâne confidențială, pentru a fi protejate celelalte echipaje aflate în captivitate.