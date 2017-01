Piraţii somalezi au capturat o navă chinezească semi-submersibilă

Pirații somalezi au capturat o navă chinezească semi-submersibilă

Pe data de 21 noiembrie 2010, pirații somalezi au capturat nava semi-submersibilă (heavylift), „Tai An Kou”, sub pavilion chinez, care aparține armatorului Cosco. Atacul s-a petrecut în Marea Arabiei, în dreptul Omanului. „Tai An Kou” a fost construită în 2002, are capacitatea de 20.247 tdw, 156 metri lungime și 36 metri lățime.