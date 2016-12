Piraţii câştigă noi teritorii. Cine îi opreşte?

Pirații câștigă noi teritorii. Cine îi oprește?

Astăzi, la sediul său central din Londra, Organizația Maritimă Internațională (IMO) celebrează Ziua Maritimă Mondială. Evenimentul este marcat în fiecare an prin conferințe, simpozioane sau acțiuni organizate în statele membre. Data celebrării este lăsată la latitudinea fiecărui guvern să o stabilească și, de regulă, este aleasă în ultima săptămână din luna septembrie.Ziua Maritimă Mondială este folosită ca un prilej pentru a focaliza atenția publicului asupra importanței siguranței shipping-ului, a securității maritime și mediului marin, cu un accent particular pe activitatea IMO. Tema aleasă pentru ediția din acest an a Zilei Maritime Mondiale este „Pirateria: orchestrând răspunsul”. „Fenomenul pirateriei reprezintă o amenințare pentru întreaga planetă și trebuie încadrat în categoria terorismului - a declarat Adrian Mihălcioiu, președintele Sindicatului Liber al Navigatorilor. Răspunsul la această amenințare trebuie să ne preocupe pe toți cetățenii acestei lumi, pentru că toți suportăm costurile lui, nu doar marinarii, companiile de navigație și proprietarii de mărfuri. Cei mai afectați sunt navigatorii, dar nota de plată pentru pierderile provocate de pirați o achită consumatorii finali. Cetățenii, organizațiile societății civile trebuie să facă presiuni asupra guvernelor, care la rândul lor trebuie să oblige ONU să acționeze pentru a asigura libera navigație pe mările și oceanele lumii. Măsurile luate până acum s-au dovedit ineficiente și fenomenul se extinde tot mai mult. Astăzi, navele nu mai sunt capturate doar pe coasta de est a Africii, ci și pe cea de vest. Federația Internațională a Transportatorilor consideră că este obligația guvernelor lumii, a organismelor internaționale să rezolve problema securității navigației. Sindicatele navigatorilor se opun prezenței armelor și gărzilor înarmate la bordul navelor comerciale. Marinarii nu trebuie atrași într-un război care se duce cu arme din ce în ce mai sofisticate și care ar putea avea ca rezultat creșterea numărului victimelor, catastrofe navale și ecologice. În ultimul an, a crescut numărul atacurilor cu grenade și rachete asupra tancurilor petroliere și chimice. Din fericire, chiar dacă unele au fost atinse, nu s-au produs explozii. Opinia mea este că lupta împotriva pirateriei trebuie dusă pe uscat, în țările care alimentează acest fenomen. Acolo trebuie soluționate cauzele sociale, economice și politice ale flagelului. Folosesc prilejul oferit de ziarul Cuget Liber pentru a transmite urarea: La mulți ani, tuturor navigatorilor români!!”Potrivit Biroului Maritim Internațional, în primele șase luni ale acestui an au fost înregistrate 266 de atacuri piraterești pe mările și oceanele lumii. În aceeași perioadă din 2010, avuseseră loc cu 35,7% mai puține, respectiv 196 incidente. 99 nave au fost abordate. Împotriva a 76 nave s-a tras cu diferite tipuri de arme, inclusiv aruncătoare de grenade și rachete. 62 nave au respins atacurile. 495 de navigatori au fost luați ostatici. Un număr de 7 persoane au fost ucise și alte 39 au fost rănite. Costurile totale ale pirateriei pe mare s-au ridicat, în 2010, la 7 - 12 miliarde de dolari.