Piraţii au capturat nava Delvina, cu 21 marinari la bord

Pirații au capturat nava Delvina, cu 21 marinari la bord

Pirații au capturat cargoul grecesc Delvina, sub pavilion Insulele Marshal, având un echipaj de 21 oameni, dintre care 7 ucraineni și 14 filipinezi. Nava, cu o capacitate de 53.629 tdw, încărcată cu grâu, plecase din Mediterana și se îndrepta spre portul Mombasa, din Kenya. Pe data de 5 noiembrie 2009, ea a fost atacată și capturată la 280 de mile est de coasta Tanzaniei. O altă navă grecească, Theophoros I, sub pavilion Panama, a fost atacată în zorii aceleași zile, în Golful Aden, la 125 kilometri de coastă. Echipajul ei a reușit să respingă atacul cu ajutorul tunurilor cu apă. Theophoros I și-a continuat, apoi, drumul sub escorta a două nave de război din forța internațională de intervenție.