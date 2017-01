Piraţii au atacat o navă daneză şi au bătut şi jefuit echipajul

Pirații au atacat o navă daneză și au bătut și jefuit echipajul

Pe data de 12 octombrie 2010, pirații nigerieni au atacat tancul chimic „Tina Theresa”, sub pavilion Danemarca, aflat la 16 mile de portul Lagos. Bandiții au bătut 16 marinari din echipaj și i-au jefuit de bani și de obiectele de valoare. Înainte de a părăsi nava, atacatorii au distrus toate mijloacele de comunicare. În aceeași zi, nava a ajuns în portul Lomo, fără stricăciuni serioase. Echipajului i s-a oferit posibilitatea să fie repatriat la cerere. „Tina Theresa” are capacitatea de 7.907 tdw, armatorul ei este IS Global Chartering, iar operator - compania daneză Herning Shipping A/S.