Piraţii au atacat 4.322 nave în ultimele două decenii

Din Marea Chinei de Sud până în Caraibe

Pirații au atacat 4.322 nave în ultimele două decenii

La data de 1 aprilie, cargoul „Nimatullah” se afla în rada exterioară a portului Mogadiscio, la ancoră, când un grup de pirați a urcat la bord. Indivizii au pus stăpânire pe navă. Pentru eliberarea ei și a echipajului au pretins o sumă de bani. Armatorul a fost nevoit să achite răscumpărarea și, pe 6 aprilie, nava a fost eliberată. Echipajul nu a suferit nicio vătămare, iar „Nimatullah” a fost dusă în port, la descărcare. În dimineața zilei de 13 aprilie 2007, un convoi de barje remorcat de „Marina Stellar 2", sub pavilion Singapore, a fost atacat în apele de coastă ale Indiei. Circa 100 de pirați și pescari înarmați cu cuțite lungi au urcat la bordul uneia dintre barjele aflate la remorcă și au jefuit încărcătura. Pe picior de război Fenomenul pirateriei se menține la cote înalte în 2007. În primele trei luni ale anului, au avut loc 61 atacuri, dintre care: 19 în luna ianuarie, 16 în februarie și 26 în martie. Acesta este și motivul pentru care Organizația Maritimă Internațională a adresat chemarea la acțiune împotriva flagelului și intenționează să ceară ajutorul Consiliului de Securitate al ONU. Soluția propusă de IMO este ca națiunile lumii să autorizeze intervenția navelor de război împotriva piraților, în apele lor teritoriale. De altfel există exemple recente care demonstrează că metoda este eficientă și contribuie la creșterea securității pe mare. Pe data de 11 aprilie 2007, cu puțin înainte de miezul zilei, pirații aflați la bordul a două șalupe rapide au început urmărirea tancului petrolier turcesc „Belfin”, în timp ce acesta se deplasa în Golful Aden. Intenția lor era de a-l aborda. Pe navă s-a dat alarma, iar prin mijloacele de comunicare s-a cerut asistență. Apelul a fost preluat de Centrul de Raportare a Pirateriei, care a contactat Coaliția Forțelor Navale, din Bahrein. În zonă, au fost trimise o navă de luptă și un elicopter. Până la sosirea lor, echipajul de pe „Belfin” a luat măsuri suplimentare pentru a preveni urcarea piraților la bord. A fost suficient ca elicopterul să-și facă apariția, ca pirații să se lase păgubași și să părăsească „câmpul de luptă“. Statistică neagră Numărul actelor de piraterie și jaf armat împotriva navelor s-a ridicat la 241 în 2006. Față de anul 2005, fenomenul s-a redus cu 25 de cazuri, respectiv cu 9%. Chiar dacă în ultimii doi ani se constată o diminuare, nivelul lui rămâne ridicat. În 1984 a început raportarea sistematică a acestor evenimente. De atunci și până în 31 martie 2007, au fost înre-gistrate 4.322 acte de piraterie, dar intensitatea cea mai mare a fost con-semnată în perioada 1996 – 2004. Anul trecut, 13 navigatori au fost uciși de către pirați, iar alți 112 au fost răniți. Un număr de 180 de marinari au fost răpiți în scopul obținerii unor importante sume de la armatori. Pentru 37 dintre aceștia nu s-a cerut, încă, nicio răscumpărare. Un număr de 10 nave au fost deturnate de către pirați. Un caz petrecut pe 18 aprilie 2007, arată ce se întâmplă când pirații se instalează la comanda unei nave. „PSF 1737", un pescador din Ma-laezia, a fost atacat în apele Chinei de Sud, în apropiere de coasta Tailandei. Era ziua în amiaza mare, când șase pirați, transportați de bărci ușoare și rapide, au abordat vasul și au pus stăpânire pe el. Cei opt membri ai echipajului au fost luați ostateci și debarcați pe Insula Le – La. Apoi, nava a fost devalizată. I-au fost sustrase echipamentele, motorul, iar cochilia, golită de conținut, a fost abandonată în portul Yanud. Abia după ce răpitorii și-au terminat treaba, poliția a localizat nava și a returnat-o proprietarului. Jaf în Strâmtoarea Singapore Zonele cele mai bântuite de pirați sunt cele din Orientul Îndepărtat - respectiv Marea Chinei de Sud (cu 97 cazuri, în 2005, și 66 cazuri, în 2006) și strâmtoarea Malacca (23 - 31 cazuri) -, Oceanul Indian (51 – 53 cazuri), coastele Africii de Vest (23 - 31 cazuri) și ale Africii de Est (49 – 31 cazuri), ale Americii de Sud și apele Caraibelor (26 - 31 cazuri). Din analiza evenimentelor rezultă anumite regularități. Atacurile și jafurile se petrec, de obicei, în apele costiere și în zonele maritime teritoriale ale statelor, în timp de navele se află la ancoră. Cazul tancului petrolier „Shoko Maru”, sub pavilion Panama, este edificator. În ziua de 29 aprilie 2007, el se afla în Strâmtoarea Singapore. La ora 4,35, patru pirați au urcat pe nava aflată în ancoră, pe la pupa. Echipajul a prins de veste și încercat să-i împiedice, dar a eșuat. Pirații au pătruns în sala mașinilor, au luat piesele de schimb. Și duși au fost. În cătarea armelor de foc În multe dintre evenimentele raportate, echipajele au fost atacate violent, de grupuri de cinci până la douăzeci de indivizi înarmați cu cuțite sau arme de foc. Este și cazul echipajului de pe nava „Mike One”. Aceasta se afla, pe data de 19 aprilie 2007, în zona de deltă a Nigeriei, când un grup de pirați înarmați cu arme de foc au atacat-o. Indivizii au luat armamentul și tot echipamentul de la bord plus trei ostateci. În timpul evenimentelor, șase mem-bri ai echipajului au fost răniți. Cele mai multe jafuri vizează încărcătura navelor, magaziile cu alimente și materiale, cabinele comandantului și ale echipajului. „Mol Rose“ este o navă portcontainer, înregistrată în Antiqua și Barbuda. Pe 5 aprilie, la ora 23,10, ea se afla la est de Dar – es – Salaam, la intrarea în canalul tanza-nian, când un grup de indivizi înarmați cu căngi au urcat pe navă, chiar în timp ce aceasta se afla în marș. 