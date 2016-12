PIMM Constanţa: Internaţionalizarea afacerii, o soluţie care poate salva firmele constănţene de la faliment

PIMM Constanța: Internaționalizarea afacerii, o soluție care poate salva firmele constănțene de la faliment

În continuare, zeci de firme constănțene își pun, lunar, lacătul pe ușă, din cauza dificultăților cu care se confruntă. Multe dintre ele ar mai fi avut, poate, o șansă, dacă ar fi încercat să-și găsească parteneri de afaceri peste granițe. Această „internaționalizare”, susținută și de conducerea Patronatului Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Constanța (PIMM), nu se face chiar bătând din palme, însă este o variantă care merită luată în calcul. „Întreprinderile mici și mijlocii trebuie să se focalizeze pe extinderea afacerilor la nivel regional. Cunosc firme care au început să-și exprime interese în Bulgaria, Ungaria, își exprimă interesele în toată zona balcanică, iar aici PIMM Constanța vine cu un suport. PIMM, în ultimii zece ani de zile a derulat patru proiecte prin care a creat rețele suport pentru business. Cine vrea, de exemplu, să facă afaceri în Grecia, vine la noi și-l punem în contact cu firma din Grecia care este, la rândul ei, monitorizată de către organizația noastră parteneră. Este vorba despre informații primare, care sunt gratuite, adică dacă firma este eligibilă, dacă firma este prezentă în piață. În 2004 am creat prima rețea suport de business, împreună cu țările din Balcani și Italia. S-a numit Rete Clas. Acum, am fost săptămâna trecută la bulgari și am finalizat proiectul BlasNET, în care avem parteneri Grecia, Bulgaria, Republica Moldova, o piață interesantă, emergentă, care merită să fie luată în considerare”, a precizat Iulian Gropoșilă, președintele PIMM Constanța. Estimările din prezent indică faptul că numai un procent de 8% dintre IMM-urile europene înregistrează exporturi și numai 3% dintre acestea dețin filiale, sucursale sau asociații în participațiune în străinătate. Un procent important de IMM-uri și majoritatea acelora care au sub zece angajați își concentrează întreaga activitate pe piața locală sau națională. Conform studiilor internaționale este însă și mai îngrijorător faptul că o mare parte din IMM-uri nu au luat vreodată în calcul internaționalizarea. Internaționalizarea a devenit însă o condiție pentru supraviețuirea IMM-urilor în mediul extrem de competitiv din prezent. Potrivit reprezentanților PIMM Constanța, numeroase societăți, în special cele mai mici și acelea care se află la început de drum în ceea ce privește internaționalizarea, nu dispun de resursele și de expertiza necesare pentru a identifica oportunitățile de afaceri în străinătate, potențialii parteneri, practicile comerciale din alte țări, procedurile de export, regulamentele privind importul, standardele și specificațiile privind produsele, legile și normele, cerințele de comercializare etc. și tocmai de aceea sunt atât de importante rețelele deja realizate. „Rețelele facilitează interacțiunea între diferite societăți și organizații care au obiective sau interese comune și reprezintă o sursă de sinergii profitabile”, sunt de părere reprezentanții PIMM Constanța.