Piloţii maritimi vor „călări” navele până la adânci bătrâneţe

3

hiene

pilotii sunt fijntele subumane ,execrabile si mizerabile comportamental.conform fishei postului sunt doar ''adviseri''pentru comandanti.in afara ca sunt excesiv platiti si in special bani negri,fara impozite,se stiu si firmele,unele f.''respectabile''cu patroni niste bagabonzi.,traficanti de interese si camatari... nu sunt satui cu peste ,in medie,100mil lei vechi,cer ca niste prostituate infecte si in cea mai mare parte ,batrine cit mai multe cartoane de tigari.de ce nu declansati anchete la firmele de pilotaj din portul constanta?de ce nu trimiteti sub acoperire reporteri care sa scrie despre coruptia de la unele firme de pilotaj,in special una care a ''haiducit''prin portul constanta,sau alta care plateste salarii doar minunatilor piloti dar nu si personalului ambarcat de pe remorchere?salariu un pilot infect =4-5membri de echipaj de pe un remorcher.majoritatea pilotilor provin din fosti capitani de remorchere,niste hahalere fara sira spinarii...