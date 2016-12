Pieţarii ne-au dat ţeapă de Paşti

2

la inceputul articolului

tocmai ati reliefat (involuntar, secundar) diferenta dintre economia si mentalitatea neoliberala, care vrea castig cu orice pret si mentalitatea crestin-democrata care vrea castig, pastrind limitele moralitatii. Poate ca ar fi bine sa dezvoltati subiectul in viitor. Iar social-democratii nostri sunt -in fapt- neoliberali in gandire. Asta e una din tarele societatii noastre. In ceea ce priveste tratamentul la care pietarii ii supun pe cumparatori, bine le face. Doar asa sa-i invete minte pe prosti. Daca nu se hotarasc sa cumpere de la supermarketuri... sa fie smenuiti si batjocoriti pina se satura! Pe linga timpenia consumului obligatoriu de miel... Numai de Pasti. (?!!!) Asta e traditie evreiasca, nu europeana. Europenii consuma miel in cursul anului, in portii modeste (o pulpa, un antricot... niste coaste, ceva...). Daca nu e miel, pot fi organe (congelate) pentru ciorbica, drob gata preparat, oaie matura sau iepure... De ce musai miel? Si musai acum? Pina la urma, romanii sunt ridicoli, si nu stiu sa se poarte in piata. Vanzatorii trebuie sa se roage sa cumperi de la el, nu sa dai navala ca nebunu! Bine zicea Brucan: 20 de milioane de prosti! de asta si aleg asa bine, de am ajuns rasul Europei...