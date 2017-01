Pierderi de 78 milioane lei la Rompetrol Rafinare

Compania Rompetrol Rafinare Constanța a înregistrat, în trimestrul trei din 2007, pierderi de 78,27 milioane lei, de 13 ori mai mult față de perioada similară din 2006, din cauza diferențelor mari de curs valutar, potrivit informațiilor date de oficialii companiei. În plus, creșterea prețului țițeiului a dus la o reducere a marjelor de rafinare, activitatea de explorare înregistrând, în trimestrul 3, o pierdere de 23,53 milioane lei. Comparativ, în aceeași perioadă a anului trecut, se înregistra un profit de 25,55 milioane lei. În perioada iulie – septembrie, cifra de afaceri a Rompetrol Rafinare s-a menținut la 1,527 miliarde lei, veniturile totale avansând cu 1,77%, până la 1,667 miliarde lei. Pentru acest an, compania estimează un profit net de 6,57 milioane dolari, cifra de afaceri fiind prevăzută să atingă aproape 2 miliarde dolari.