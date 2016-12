Pierdem lupta cu vecinii? Rezervările early booking pentru Bulgaria au crescut cu 35%

Litoralul va avea și anul acesta un adversar de temut! Vecinii bulgari și-au făcut bine temele, așadar se pot lauda deja cu un procent foarte bun în preferințele românilor în ceea ce privește vacanța de vară. Primele două luni ale anului au marcat pentru piața românească o creștere foarte mare a rezervărilor tip early booking față de anul precedent, cea mai importantă evoluție de când a fost introdus acest concept și în țara noastră. Campionul early booking-urilor este Bulgaria, pe care s-a înregistrat o creștere de 35%. „Rezervările efectuate din timp, tip early booking, au început în România prin anii 2005 - 2006. An de an, a fost o creștere, românii obișnuindu-se să își asigure din timp pachetele turistice, beneficiind astfel și de reduceri substanțiale. Recomand ofertele early booking deoarece implică multe avantaje pentru turist. Însă, pe de altă parte, atenționez turiștii să aibă mare grijă de unde le achiziționează. Avantajul achiziției din timp a pachetului turistic este repre-zentat de prețul redus care este plătit la cumpărare. Un avantaj mai puțin vizibil, dar la fel de important, este faptul că turistul are siguranța hotelului preferat în destinația de vacanță aleasă și poate beneficia de atuurile unei planificări timpurii a conce-diului, a bugetului de cheltuieli în perioada excursiei etc.”, a precizat Sebastian Constantinescu, directorul general al unei agenții de turism specializată pe destinația Bulgaria.Hotelurile de pe litoralul bulgăresc au ca limită a ofertelor tip early booking 31 martie sau 30 aprilie, iar reducerile sunt cuprinse între 10 și 20%.Una dintre stațiunile emergente pentru piața românească, care a înregistrat foarte multe cereri tip early booking, este Obzor. „Deși nu stă foarte bine pe partea de animație și atmosferă de vacanță, Obzor punctează maxim la capitolul plajă, aici fiind, după părerea noastră, cea mai bună plajă din Bulgaria. Totodată, hotelurile sunt foarte bune și au un grad mare de recomandare. Este o stațiune pe care o recomand familiilor, dedicată relaxării și unor momente de liniște”, a explicat Sebastian Constantinescu. De altfel, în urma unui sondaj efectuat pe 3.600 de turiști ai acestei agenții, Obzor a obținut un punctaj foarte ridicat: 9 din 10, iar 78% dintre clienți recomandă hotelurile din stațiune.Atât pentru sezonul estival, cât și pentru perioada de 1 Mai și Paște, stațiunile de pe litoralul bulgăresc pentru care au optat cei mai mulți turiști sunt Sunny Beach, Nisipurile de Aur și Albena.Reprezentanții agenției mai spun că de Paște și 1 Mai, peste 80% dintre turiștii străini care aleg litoralul bulgăresc sunt români, această țară confirmând că rămâne vedeta destinațiilor de turism de masă preferate de români. Media anuală de cost a unui sejur în Bulgaria este, pentru turiștii români, de circa 500 de euro per familie.